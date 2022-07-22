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【高官委任】年僅33歲升任創科局副手　張曼莉料成今屆政府最年輕副局長

政治 18:27 2022/07/22

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張曼莉升任為創新科技及工業局副局長。（政府新聞處相片）

政府今日公布新一批副局長和政治助理名單，原創新及科技局局長政治助理張曼莉，以33歲之齡升任為創新科技及工業局副局長，料成為今屆政府最年輕副局長。她與前政制及內地事務局副局長陳岳鵬，並列成為歷來最年輕的副局長。

張曼莉持有香港大學社會科學學士學位，雙主修政治及公共行政和全球研究。2017年加入創新及科技局，擔任政治助理。加入政府前，張曼莉曾任職上市集團執行董事兼聯席總經理助理，亦曾任灣仔區議會社區建設委員會增選委員，以及智庫顧問。

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張曼莉指，在過去5年在創科界與各個範疇，不論是人工智能、機器人、生物科技、微電子、資訊科技等業界，都有深入的交流，讓她對創科生態有較深入的認識，掌握推動創科和工業發展所需要的佈局要點。

她說，加上以往在商界時管理營運上市集團及業務開發拓展、創科投資、數碼轉型的商業經驗，相信對於未來輔助局長推動\科研成果商品化、創科產業化、為香港招商引資、招才引智等，可以發揮更大的作用。

張曼莉表示，對於獲得任命深感榮幸、任重道遠，定必竭盡所能，全力以赴，做好輔助局長的工作，以果敢的魄力、創新有效的舉措，推進創科、發展香港、貢獻國家。

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記者：陳葆琳

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