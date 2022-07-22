  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】炎夏高溫等巴士超翳焗　網民數最熱有蓋巴士總站

健康 18:11 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

炎夏高溫等巴士超翳焗，網民數最熱有蓋巴士總站。

天文台預料酷熱天氣會持續到下周初，大熱天時最痛苦莫過於等巴士，又焗又熱，相當難受。近日便有網民有感而發，在討論區發帖詢問大家覺得全港哪一個有蓋巴士總站最熱，當中，最多人提及的是藍田公共運輸交匯處，有網民甚至將其形容為「人間地獄」。

樓主於「香港討論區」發帖，大呻「咁熱嘅天氣等巴士真係好辛苦」，指有蓋巴士站雖然有「瓦遮頭」，但實在很翳焗，「焗到好似真係就嚟中暑咁，仲要啲巴士廢氣又多，又嘈，真係等車等到人都躁埋」，遂詢問大家覺得哪一個有蓋巴士總站最熱。

帖子引起不少網民回應，當中最多人提及的是藍田公共運輸交匯處，有網民表示，曾親身比較過黃埔、坑口和中環的有蓋巴士總站，認為都不及藍田熱，更有人將其形容為「人間地獄」。

點擊下圖看其他網民意見：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片：

降溫消暑方法

TOPick過往曾訪問聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

  • 離開太陽直射地方，到陰涼處 
  • 脫下多餘衣物
  • 確保空氣流通 
  • 冷敷，如退熱貼或冰敷
  • 喝一點水

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
13:33 2022/07/15
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑　日本醫生教1招極速降6°C
14:20 2022/07/20
【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑　日本醫生教1招極速降6°C
【室內中暑】家姐鼻敏感禁止全家開冷氣　爸爸熱到中暑頭暈心跳加速
今日 16:36
【室內中暑】家姐鼻敏感禁止全家開冷氣　爸爸熱到中暑頭暈心跳加速

你可能感興趣

【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
13:33 2022/07/15
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑　日本醫生教1招極速降6°C
14:20 2022/07/20
【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑　日本醫生教1招極速降6°C
【室內中暑】家姐鼻敏感禁止全家開冷氣　爸爸熱到中暑頭暈心跳加速
今日 16:36
【室內中暑】家姐鼻敏感禁止全家開冷氣　爸爸熱到中暑頭暈心跳加速
健康問題 酷熱天氣 網絡熱話 天氣 中暑 巴士

最高瀏覽

【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點