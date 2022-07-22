【酷熱天氣】炎夏高溫等巴士超翳焗　網民數最熱有蓋巴士總站

▲ 炎夏高溫等巴士超翳焗，網民數最熱有蓋巴士總站。

天文台預料酷熱天氣會持續到下周初，大熱天時最痛苦莫過於等巴士，又焗又熱，相當難受。近日便有網民有感而發，在討論區發帖詢問大家覺得全港哪一個有蓋巴士總站最熱，當中，最多人提及的是藍田公共運輸交匯處，有網民甚至將其形容為「人間地獄」。

樓主於「香港討論區」發帖，大呻「咁熱嘅天氣等巴士真係好辛苦」，指有蓋巴士站雖然有「瓦遮頭」，但實在很翳焗，「焗到好似真係就嚟中暑咁，仲要啲巴士廢氣又多，又嘈，真係等車等到人都躁埋」，遂詢問大家覺得哪一個有蓋巴士總站最熱。

帖子引起不少網民回應，當中最多人提及的是藍田公共運輸交匯處，有網民表示，曾親身比較過黃埔、坑口和中環的有蓋巴士總站，認為都不及藍田熱，更有人將其形容為「人間地獄」。

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降溫消暑方法

TOPick過往曾訪問聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣