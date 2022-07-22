【膠樽回收】環團促膠樽按樽1元增回收誘因　建議首年7成回收目標

▲ 環保署擬回收膠樽提供最少0.1元回贈，環團批金額太低促升至最少1元。（資料圖片）

環保署去年5月完成塑膠飲品容器生產者責任計劃（PPRS）公眾諮詢，今年6月再諮詢業界提出替代方案，由政府主導計劃，向本地飲料供應商徵費，再委託承辦商收集膠樽，改為建議由市場營運模式推行，由生產商聘請承辦商，向其支付營運費用；並提出以每個最低1毫回贈金額，吸引市民回收即棄飲品膠樽。有環團認為，按樽金額太低難鼓勵市民廣泛參與，促政府以每個膠樽不低於1元回贈水平實施方案。

據了解，當局提出膠樽PPRS實施首年的回收目標僅設為40%，直至實施後第5年才達到75%，環團認為平均目標遠低於外國，促請當局制定2025年實施時，膠樽回收目標達70%，促進業界可持續發展。

惟多個環團去年曾隨機訪問逾千市民，發現若每個膠樽收1毫按金或回贈，僅分別約2成及4成受訪者表示大機會退還或回收膠樽；若將按金或回贈金額提升至1元，參與按樽的受訪者分別激增至71%及83%。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，分析其他實施膠樽PPRS的國家或地區，包括德國、丹麥、美國紐約等，每個膠樽的按樽金額平均為0.93元；考慮到香港的經濟水平，綠惜地球促請署方以1元為最低退款額。

若按照當局預計實施膠樽PPRS首年的回收目標為40%，第3年為60%，至第5年才達到75%，劉兆朗認為署方釐定的回收目標落後於外國，促請當局在2025年的飲品膠樽回收達70%，2027年90%的PET膠樽回收率，並對飲料生產商處引入適當的罰款水平，從源頭減少即棄膠樽。

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記者：黃穎津