  • 33°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 19:57
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【膠樽回收】環團促膠樽按樽1元增回收誘因　建議首年7成回收目標

社會 19:08 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

環保署擬回收膠樽提供最少0.1元回贈，環團批金額太低促升至最少1元。（資料圖片）

環保署去年5月完成塑膠飲品容器生產者責任計劃（PPRS）公眾諮詢，今年6月再諮詢業界提出替代方案，由政府主導計劃，向本地飲料供應商徵費，再委託承辦商收集膠樽，改為建議由市場營運模式推行，由生產商聘請承辦商，向其支付營運費用；並提出以每個最低1毫回贈金額，吸引市民回收即棄飲品膠樽。有環團認為，按樽金額太低難鼓勵市民廣泛參與，促政府以每個膠樽不低於1元回贈水平實施方案。

據了解，當局提出膠樽PPRS實施首年的回收目標僅設為40%，直至實施後第5年才達到75%，環團認為平均目標遠低於外國，促請當局制定2025年實施時，膠樽回收目標達70%，促進業界可持續發展。

惟多個環團去年曾隨機訪問逾千市民，發現若每個膠樽收1毫按金或回贈，僅分別約2成及4成受訪者表示大機會退還或回收膠樽；若將按金或回贈金額提升至1元，參與按樽的受訪者分別激增至71%及83%。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，分析其他實施膠樽PPRS的國家或地區，包括德國、丹麥、美國紐約等，每個膠樽的按樽金額平均為0.93元；考慮到香港的經濟水平，綠惜地球促請署方以1元為最低退款額。

若按照當局預計實施膠樽PPRS首年的回收目標為40%，第3年為60%，至第5年才達到75%，劉兆朗認為署方釐定的回收目標落後於外國，促請當局在2025年的飲品膠樽回收達70%，2027年90%的PET膠樽回收率，並對飲料生產商處引入適當的罰款水平，從源頭減少即棄膠樽。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【中醫藥發展】衞生署與中藥研究所續簽合作協議　進一步促進兩地中醫藥發展
今日 12:51
【中醫藥發展】衞生署與中藥研究所續簽合作協議　進一步促進兩地中醫藥發展
【食物安全】涉露天地方貯存及配製食物　旺角天富自家農場豬被罰停業21天
今日 15:24
【食物安全】涉露天地方貯存及配製食物　旺角天富自家農場豬被罰停業21天
【3區污水陽性】尖沙咀港景峯及九龍城帝庭豪園等　當局派24萬快測包
今日 17:06
【3區污水陽性】尖沙咀港景峯及九龍城帝庭豪園等　當局派24萬快測包
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台
今日 17:15
【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台

你可能感興趣

【中醫藥發展】衞生署與中藥研究所續簽合作協議　進一步促進兩地中醫藥發展
今日 12:51
【中醫藥發展】衞生署與中藥研究所續簽合作協議　進一步促進兩地中醫藥發展
【食物安全】涉露天地方貯存及配製食物　旺角天富自家農場豬被罰停業21天
今日 15:24
【食物安全】涉露天地方貯存及配製食物　旺角天富自家農場豬被罰停業21天
【3區污水陽性】尖沙咀港景峯及九龍城帝庭豪園等　當局派24萬快測包
今日 17:06
【3區污水陽性】尖沙咀港景峯及九龍城帝庭豪園等　當局派24萬快測包
可持續發展 環保署 丹麥 美國 香港 紐約 德國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點