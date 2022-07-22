 【合謀定價】景泰苑承辦商涉合謀定價違規　3公司及1負責人共被判罰近360萬

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競委會於2018年入稟指控新蒲崗景泰苑3間裝修工程承辦商及兩名人士，涉瓜分市場及合謀定價，審裁處主任法官早前定各答辯人違反「第一行為守則」，今(22日)就罰則頒下判詞，3間承辦商及1名人士共被罰款逾359萬元，並承諾不再作出違反守則，另1名董事被撤銷董事資格3年。

申請人競委會；5名答辯人金光工程有限公司、聯合金輝建築工程有限公司、豪景工程有限公司、陳金水及林保旺。

根據案情，答辯工程公司及公司代表於2017年6月16日至11月7日期間，協議不主動爭奪客人，並按樓層及單位瓜分潛在顧客，裝修套餐內容及價格相近，以減低顧客格價意慾《競爭條例》「第一行為守則」，各答辯人早前同意承認責任，審裁處主任法官亦裁定答辯人違反有關守則。

法官今就競委會所建議之罰則頒下書面判決，法官考慮罰則時接納競委會部份建議，另接納部份答辯人提出之求情因素，包括答辯人同意大部份案情，最終亦讓步，不作出抗辯。部份答辯人以因對法例感混亂及沒有從中獲利，要求減少罰則，法官則不接納有關說法，並就3間公司及林判罰39.8萬、148.4萬、143萬及28萬元，共判罰款逾359萬，另須支付部份訟費，以及承諾不再違反有關守則。

申請人建議撤銷陳出任董事資格3年，指陳為金光工程董事，並導致公司牽涉其中，以公司名義作出合謀定價安排，陳則負責製作單張，其行為有違房署政策。法官考慮到陳早與申請人達成協議，相信短期內亦不能參與房署轄下項目，故同意撤銷其董事資格3年。

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記者：林育慧