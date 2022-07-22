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【樂園開放】香港迪士尼樂園8月19至29日會延長開放至晚上9時　夏日水花派對每日上演

社會 18:22 2022/07/22

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「迪士尼星夢光影之旅」夜間煙火匯演。（譚以諾攝）

香港迪士尼樂園今日（22日）宣布，8月15至29日期間，將會延長開放時間到晚上9時，而《迪士尼星夢光影之旅》亦會延至晚上9演出。此外，暑假限定Pixar水花大街派對！亦會由原本的周五、六改為每日均有演出，直至8月31日。

《迪士尼星夢光影之旅》全長20分鐘，將分為6個章節及最終章，有約150位迪士尼角色登場。整個表演由多個迪士尼角色的故事組成，由角色出生的一刻開始，經歷多個人生重要階段，講述童年無憂無慮、盡情嬉戲；到角色找到真我，經歷浪漫溫馨的愛情，克服挑戰考驗；故事最後各角色懷緬回憶，想起啟發及指導自己的人物，帶出要珍惜人生每個重要時刻、同行伙伴及活在當下的訊息。 即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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