【樂園開放】香港迪士尼樂園8月19至29日會延長開放至晚上9時　夏日水花派對每日上演

▲ 「迪士尼星夢光影之旅」夜間煙火匯演。（譚以諾攝）

香港迪士尼樂園今日（22日）宣布，8月15至29日期間，將會延長開放時間到晚上9時，而《迪士尼星夢光影之旅》亦會延至晚上9演出。此外，暑假限定Pixar水花大街派對！亦會由原本的周五、六改為每日均有演出，直至8月31日。

《迪士尼星夢光影之旅》全長20分鐘，將分為6個章節及最終章，有約150位迪士尼角色登場。整個表演由多個迪士尼角色的故事組成，由角色出生的一刻開始，經歷多個人生重要階段，講述童年無憂無慮、盡情嬉戲；到角色找到真我，經歷浪漫溫馨的愛情，克服挑戰考驗；故事最後各角色懷緬回憶，想起啟發及指導自己的人物，帶出要珍惜人生每個重要時刻、同行伙伴及活在當下的訊息。 即看：【下一頁】

最新熱門影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩