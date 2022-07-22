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【早餐陷阱】珍寶套餐雞蛋+薯餅達36克高脂　營養師解構爆肥陷阱教揀健康早餐

保健美顏 18:29 2022/07/22

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「營養生」（Negimen）分享如何選擇早餐食物。

早餐是一天的開始，食物選擇特別重要。「營養生」（Negimen）就羅列了多款熱門早餐食物的脂肪含量，生活繁忙不知如何選擇？不妨參考一下。

最新影片：

「營養生」在社交平台發帖指，不論上班一族或者學生，早上都是匆匆忙忙，沒時間坐下來好好地吃一份早餐。多數人都會外賣一份早餐回去再吃，但多數都是加工肉類或者精緻食物，不健康之餘，也很容易跌入高脂陷阱。

「營養生」（Negimen）分享早餐選擇方程式。

「營養生」營養師Queenie表示，在多款早餐當中，以麥當勞的珍寶套餐最高脂，有36克脂肪，雞蛋和薯餅在製作過程時加入了大量油分。而且鬆餅在烘培時都加入了牛油，再加上塗在鬆餅上的牛油令這份早餐的脂肪量大大提升。

另外，以比較快捷方便的餐蛋治為例，雖然看起來份量不大，但其實吃一份就已經吸收到26克脂肪，比一碟炒麵還要多。

至於很受歡迎的魚肉燒賣都不能小看，10粒就已經吃進了18克脂肪，相當於大約3碗火腿通心粉的脂肪含量。

比較意外的是，一個小小的藍莓鬆餅的脂肪含量，竟然和10粒燒賣一樣，因此不能小看製作鬆餅所用到的牛油份量。

早餐要吃得飽也要選得好，其實方便快捷而且健康的選擇都有很多，例如：茶葉蛋、三文魚飯糰、芝蛋治走醬、茄蛋治走醬等等，都是一些健康而且營養豐富的選擇。當然，如果時間充足的話，在家中弄個蕃薯配烚雞蛋，雞肉菜湯米粉都是一些理想的早餐選擇。

「營養生」網站：https://www.negimenforall.com 

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

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責任編輯：陳昊淋

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