【自私行為】一家四口搭飛機欲與乘客調位被拒求助　資深空姐︰不應綁架同理心

▲ 有一家四口搭飛機欲與乘客調位，被拒後向空姐求助。（iStock圖片）

不知你對飛機座位的選擇可有任何要求？

我對此挺有要求。首先，我在機上喝水多，經常需要如廁，為免出入座位時對連座乘客構成不便，所以我會選擇靠通道的座位。但如果上機前的一天，我才剛從外國執勤回港，時差令我睡眠質素甚差的話，那麼我會挑選靠窗的座位，並帶同一個枕頭和薄羽絨外套，好好地倚着窗補眠一番。

有些乘客體形較大或手腳較長，需要較多的肢體活動空間，所以選擇客艙第一排或靠近緊急逃生門的座位。這些座位需要額外付款，大約數百至一千五百港元。

如果你付費預訂上述座位，但上機後有人要求和你調位，你願意嗎？

吾友A夫婦入座經濟艙第一排三連座位，中間座位無人。第二排三連座位坐了一對外籍夫婦，帶着兩個分別約三歲和一歲的孩子。

「先生，我們一家四口，希望多一點活動空間，我抱寶寶累了，也可以讓她坐在座位前玩。請問可否和你們二人對調座位？」那位抱着寶寶的媽媽問A太。

「對不起，我們不想對調。」「我知道你們的座位可能要額外付費，我願意按原價付款。」

「不是費用問題，我們因為要坐這個座位，才選擇今日的航班。」

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那媽媽聞言︰向空姐求助。「我抱着寶寶十多小時坐在這麼狹小的座位，她辛苦、我也累。你們和其他乘客應該對帶着幼兒同行的父母有點同理心，麻煩你替我想辦法找人調位。」

「太太，全機近乎滿座，乘客們都早已選訂座位，我們無權要求他人跟你一家調位。」

為自己和家人挑選理想的座位，從來不是別人的責任，更不應綁架同情心或同理心。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「綁架同理心」

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