  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自私行為】一家四口搭飛機欲與乘客調位被拒求助　資深空姐︰不應綁架同理心

育兒經 18:43 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有一家四口搭飛機欲與乘客調位，被拒後向空姐求助。（iStock圖片）

不知你對飛機座位的選擇可有任何要求？

我對此挺有要求。首先，我在機上喝水多，經常需要如廁，為免出入座位時對連座乘客構成不便，所以我會選擇靠通道的座位。但如果上機前的一天，我才剛從外國執勤回港，時差令我睡眠質素甚差的話，那麼我會挑選靠窗的座位，並帶同一個枕頭和薄羽絨外套，好好地倚着窗補眠一番。

有些乘客體形較大或手腳較長，需要較多的肢體活動空間，所以選擇客艙第一排或靠近緊急逃生門的座位。這些座位需要額外付款，大約數百至一千五百港元。

如果你付費預訂上述座位，但上機後有人要求和你調位，你願意嗎？

吾友A夫婦入座經濟艙第一排三連座位，中間座位無人。第二排三連座位坐了一對外籍夫婦，帶着兩個分別約三歲和一歲的孩子。

「先生，我們一家四口，希望多一點活動空間，我抱寶寶累了，也可以讓她坐在座位前玩。請問可否和你們二人對調座位？」那位抱着寶寶的媽媽問A太。

「對不起，我們不想對調。」「我知道你們的座位可能要額外付費，我願意按原價付款。」

「不是費用問題，我們因為要坐這個座位，才選擇今日的航班。」

最新影片︰

那媽媽聞言︰向空姐求助。「我抱着寶寶十多小時坐在這麼狹小的座位，她辛苦、我也累。你們和其他乘客應該對帶着幼兒同行的父母有點同理心，麻煩你替我想辦法找人調位。」

「太太，全機近乎滿座，乘客們都早已選訂座位，我們無權要求他人跟你一家調位。」

為自己和家人挑選理想的座位，從來不是別人的責任，更不應綁架同情心或同理心。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「綁架同理心

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 藍海寧

相關文章

【文化差異】4歲兒超市嘔吐職員不協助居外地港媽斥歧視　資深空姐：不宜妄下定論
10:00 2022/04/16
【文化差異】4歲兒超市嘔吐職員不協助居外地港媽斥歧視　資深空姐：不宜妄下定論
【貼士學問】Staycation一點小費大大學問 資深空姐拆解小費不能付硬幣原因
18:58 2022/06/06
【貼士學問】Staycation一點小費大大學問 資深空姐拆解小費不能付硬幣原因
【家教修養】頭等艙政客才俊未必有教養 資深空姐：教養與地位及財富毫無關係
17:38 2022/03/25
【家教修養】頭等艙政客才俊未必有教養 資深空姐：教養與地位及財富毫無關係

你可能感興趣

【文化差異】4歲兒超市嘔吐職員不協助居外地港媽斥歧視　資深空姐：不宜妄下定論
10:00 2022/04/16
【文化差異】4歲兒超市嘔吐職員不協助居外地港媽斥歧視　資深空姐：不宜妄下定論
【貼士學問】Staycation一點小費大大學問 資深空姐拆解小費不能付硬幣原因
18:58 2022/06/06
【貼士學問】Staycation一點小費大大學問 資深空姐拆解小費不能付硬幣原因
【家教修養】頭等艙政客才俊未必有教養 資深空姐：教養與地位及財富毫無關係
17:38 2022/03/25
【家教修養】頭等艙政客才俊未必有教養 資深空姐：教養與地位及財富毫無關係
家庭教育 機艙服務員

最高瀏覽

【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點