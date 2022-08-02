【韓國開關】直擊韓國最長纜車飛越衣巖湖　山頂觀景台飽覽春川美景

▲ 車廂設計跟昂坪360一樣，玻璃上印有一行韓文，打卡時更添韓味，更可接駁藍牙音響，聽着流行曲乘坐。（張頌婷攝）

在旅遊停擺的這兩年，韓國努力地建設多個全新旅遊景點，希望疫情過後吸引旅客重來。當中包括亞洲最大樂高樂園、釜山最高觀景台釜山X天空，這個2021年開幕的三岳山湖水纜車，坐落於江原道春川，為全韓國最長的纜車，自然風光美不勝收。

說起春川，最為人知的景點是南怡島，這個元祖級人氣韓劇《冬季戀歌》（《藍色生死戀Ⅱ》）的取景地，相信不少韓迷也到訪過。春川以自然美景為賣點，近年經過大力發展，除了韓國樂高樂園選址於此，更有最新的三岳山湖水纜車，於去年才正式開放，為韓國最長的纜車。

▲ 全韓國最長的三岳山湖水纜車，位於江原道春川市，2021年才正式開業。（張頌婷攝）

乘坐纜車觀山水

距離首爾約兩小時車程的春川，名副其實有山有水。三岳山是著名地標，由青雲峰、登仙峰及龍和峰三座山峰組成。山中有奇岩峭壁，是當地人登山遠足的好去處；而山下的衣岩湖，為流入北漢江的支流形成，翠綠色的湖水波平如鏡，充滿療癒平靜之感。乘坐三岳山湖水纜車可在空中飽覽這兩大美景，難怪開業一年左右仍旅客不絕。

三岳山湖水纜車是全韓國最長纜車，全長3.61公里，單程需時大約18分鐘。共有66個車廂，當中20個為設有透明地板的水晶車廂，兩邊座位可坐8人，車廂4邊也是玻璃窗，可觀看窗外風景，外形大致與昂坪360相同，但這裏景色同樣壯麗，各有精采之處。

▲ 纜車路段先經過衣岩湖面，再直上三岳山，單程約18分鐘左右。（張頌婷攝）

直達440米山腰

衣岩湖站是一座偌大的兩層高大樓，頂層為登車口，亦有餐廳、Cafe及精品店，飽覽湖畔美景。登上纜車後，徐徐飛越衣岩湖，腳下風景是一片湖水，還有一個在湖中央、呈橄欖形的江原太陽能公園，遠處則可眺望到春川市以及樂高樂園。四季風景各有變化，在冬天湖面更會結成一層薄冰，一塊塊白冰形成特別的紋路，風光如畫。

後段沿着山坡緩緩上斜，直達海拔440米的三岳山站，視野愈來愈開揚廣闊，另一邊則是茂密的樹林。有份參與建設的觀光部負責人稱，在規劃興建時，原定部分工程座落民居及在受保護地區，花了很大的努力避免造成破壞，山上僅設數個纜塔，難度甚高。

▲ 在山頂可以回望整條纜車以及春川市景，風景怡人舒適。（張頌婷攝）

▲ 山上車站設有咖啡店，一列落地玻璃座位，極為開揚。（張頌婷攝）

山頂天空迴廊打卡

三岳山上車站設有遼闊的露天觀景台，將蜿蜒曲折的北漢江溪流、春川市中心及衣岩湖景色盡收眼底，遠望見在群山景致。站內設有咖啡店，可以一邊歎咖啡，一邊透過玻璃窗觀賞美景。必坐近纜車出發口旁邊的角落位置，近距離看一部部纜車乘空而去，極有臨場感。

一場來到，不妨再「更上一層樓」，沿木棧道步行15分鐘攻頂。步道以斜路及梯級為主，被樹木包圍，輕鬆易走。步道盡頭呈U形的天空走廊是亮點所在，為春川最高的觀景點之一，在山中延伸開去，山下美景無遮無擋。位於觀景台中間的底部為透明玻璃，向下望是斜坡，到訪當日遊人極多，平台上站滿人群，比起坐纜車更考驗膽量！

▲ U形走廊在山中凌空廷伸，一高一低的設計，更可以拍到如行走在空中天橋般的打卡美景。（張頌婷攝）

▲ 到訪是平日，也有不少當地人前來湊熱鬧觀景。（張頌婷攝）

▲ 玻璃地板下面山坡峭壁，人多起來是也甚驚嚇。（張頌婷攝）

三岳山湖水纜車

地址：江原道春川市Sports Town街245（三川洞392-10）

營運時間：（5月至11月）星期日至五9am - 8pm，星期六9am -10pm（12 月至 3 月）9am - 6pm

票價：一般纜車成人23,000韓元（約138港元），小童17,000韓元（約102港元）；水晶車廂成人28,000韓元（約168港元），小童22,000韓元（約132港元）

網址：www.samaksancablecar.com



人氣活動泛舟衣岩湖

乘坐纜車登上了名山，也不妨玩玩水，盡享春川的天然寶庫。划艇是春川熱門的水上活動，春川水路獨木舟體驗曾在《2天1夜》、《Running Man》等綜藝節目中介紹過，吸引不少韓國人及旅客前來體驗，2015年更被選為韓國必遊的100個景點之一。

活動始於2011年，當時店主在加拿大當研究員，他首次在乘坐獨木舟後，感受到廣闊的風景融為一體的震撼。回到韓國後，眼見獨木舟未算普及，於是設計出這個體驗，甚至回到加拿大學習建造傳統的木製獨木舟。

▲ 春川水路獨木舟體驗是人氣水上活動，穿便服也能遊玩。（張頌婷攝）

特製木船水上飄

木製獨木舟有分雙人、4人等不同尺寸，當日我們體驗的比一般大隻，可坐6至8人，其中一邊有浮波支撑，不會反艇，因此參加者不用特別穿着運動服或泳衣，着便服也能遊玩，並有救生衣提供。獨木舟其實更像龍舟，持木槳的方法跟直立板差不多，輕輕在水中向後推，不過速度緩慢，想快也甚考一眾參加者的齊心協力。當日店家特別開船「順水推舟」，直接推拉我們前進，慳水慳力。

記者體驗當日雖然天氣不佳，群山被雲霧籠罩，景色如山水畫，又有另一番淒美感覺。衣岩湖水面平靜，看到群山及獨木舟的倒影，甚有天空之鏡的美態，遠處更有纜車作背景。體力充足的話，更可以划到衣岩湖Skywalk天空步道、衣岩水壩、中島等不同目的地，全程約1小時起。

▲ 衣岩湖上平靜沒水流，不算難玩，還可欣賞到群山草原的倒影。（張頌婷攝）

春川水路（Mullegil）

地址：644-23 Songam-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do

開放時間：星期一至五9am - 5pm，星期六至日 8am - 6pm

價錢：標準獨木舟30,000韓元（約179港元），雙艇獨木舟50,000韓元（約299港元）

網址：mullegil.org

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需事先申請韓國電子旅行許可（K-ETA）

貨幣：1 港元約兌 167 韓元

機票：大韓航空直航每日有航班直飛首爾，票價由4,131港元起。

入境：登機前至少72小時前申請K-ETA，費用為10,000韓元（約61港元）。出發前於Q-CODE上登記接種紀錄，於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，入境後當日做一次檢測。

K-ETA 官方網站：www.k-eta.go.kr

登記Q-CODE：cov19ent.kdca.go.kr

記者：張頌婷