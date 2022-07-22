【護膚品牌】AMOREPACIFIC x ODEA餐廳推「山茶花養肌」下午茶　人均$349起＋送3份山茶花原液安瓶體驗裝

▲ AMOREPACIFIC與 ODEA 聯乘「山茶花養肌」二人下午茶 。（圖片由品牌提供）

這個夏天，韓國護膚品牌 AMOREPACIFIC與ODEA庭園餐廳攜手呈獻「山茶花養肌」二人下午茶，推出由廚藝師以山茶花為靈感創作的美點，以濟州名物柚子等天然食材入饌，配搭山茶花茶，餐廳還有花藝裝置讓大家打卡！

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AMOREPACIFIC x ODEA 山茶花養肌二人下午茶

供應日期：2022 年 7 月 15 日至 8 月 30 日

供應時間：週一至週日 | 3:00pm – 6:00pm

地點：ODEA - 尖沙咀廣東道 2A 號富衛 1881 公館主樓地下

活動期間，凡於「AMOREPACIFIC 山茶花秘境」拍照上傳至社交媒體，並標誌「@amorepacifichk #AmorePacificHK #AmpouleBeyondSerum #AmpouleAuthority #山茶花原液安瓶 #一滴修復 #療癒養肌」，可獲贈 100%山茶花原液安瓶體驗裝3份。

100%山茶花原液安瓶

▲ 100%山茶花原液安瓶。（圖片由品牌提供）

萃取自Amorepacifc集團濟州自家茶園裡100棵100年樹齡的山茶花樹，有「保鮮」成分，修復及強化肌膚防禦能量。Amorepacifc指產品進行7天發酵，再將已發酵的山茶花儲存於陶甕中，根據最適溫度進行100天熟成，配置有效取得高達66.7%的抗氧化多酚及活性成分DPPH。

一年四季都適合使用，針對季節交替、環境傷害及長時間配戴口罩而出現的皮膚過敏症狀，修復肌膚粗 糙、暗啞、泛紅不適等問題，重拾彈性、光澤、柔滑。水油混合的質感，可以滲透肌底 4000 倍極速補水，形成透薄的保護膜，重塑水油平衡穩定同時舒緩易敏膚質。

Amorepacifc指100%山茶花原液安瓶全天然成分，不含色素香料，成份溫和，適用於眼部、唇部等敏感位 置及身體。此外，可混合於乳液及乳霜使用。

100%綠茶精華原液

▲ 100%綠茶精華原液。（圖片由品牌提供）

將綠茶中的兒茶素封存，透過100日天然發酵及熟成，成分兒茶素有高效抗氧成份，大家只需潔面後簡單一抹，便可提升彈性與光澤度，改善質感與紋理同時穩定肌膚。

Amorepacifc表示使用後肌膚保濕度即時提升 51%；使用 2 星期膚色不均情況和膚質顯著改善，有效光滑細膩皮膚。使用4 星期，肌膚自生抗氧能力提高達595%、肌膚保濕度增加14%、 粗糙度減少3%，緊緻度提升 3%。

100%綠茶精華原液為水狀質感，輕輕一抹可吸收並滲透肌膚，柔軟肌膚同時補水，袪黃勻淨膚色，同時穩定肌膚，倍效提升後續護膚品的效能。 100%綠茶精華原液可百搭基礎單品，疊加精華、面霜、面膜、化妝品使用，增強抗氧與鎖水性能，將抗衰老的屬性發揮。

韓國護膚品牌AMOREPACIFIC指100%極緻修復療癒養肌組合 ─ 100%山茶花原液安瓶搭配100%綠茶精華原液，可令皮膚調理至最佳養肌狀態。

AMOREPACIFIC 山茶花秘境限定店禮遇

1.登記出席即享指定修復養肌體驗裝 3 份及 HK$100 現金劵一張。禮品包括：100%綠茶精華原液 15ml，亮肌潔顏霜 3g x 3，100 現金劵一張。

登記網址請按此。

2.即場購物並登記成為會員，即可獲贈一套3件日常必備套裝 (價值 HK$350) 。禮品包括：亮肌潔顏粉 5g，100%綠茶精華原液 15ml，竹露水潤面霜 8ml，100%山茶花原液安瓶 1ml。

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3.購買滿 HK$2,500可獲贈指定護膚體驗裝 4 件(價值 HK$545)及 ODEA 山茶花奢寵特飲(兩杯)換禮劵一張。禮品包括：煥采活膚嫩顏面膜 8ml，亮肌潔顏霜 31ml，100%綠茶精華原液 15ml x2，ODEA 山茶花奢寵特飲(兩杯)換禮劵一張。

4.凡於 ODEA 享用 AMOREPACIFIC「山茶花養肌」二人下午茶後， 每位客人可獲贈指定護膚品體驗裝4份 (價值 HK$430)。禮品包括：煥采活膚面膜 1 塊，100%綠茶精華原液 15ml，100%山茶花原液安瓶 1ml x2。

5.個人化服務，凡購買 100%綠茶精華原液即可享受免費刻字服務。

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責任編緝：蕭雅文