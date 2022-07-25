  • 35°C
香港時間 : 2022725日 (週一) 14:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高糖陷阱】果汁汽水含14粒糖日飲一支易致肥 營養師拆解常見樽裝飲料高糖陷阱　

保健美顏 13:34 2022/07/25

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

營養師拆解常見樽裝飲料高糖陷阱：果汁汽水含14粒糖日飲一支易致肥。

高糖飲品對人體健康有害無利，不僅手搖茶飲店所售飲品高糖，樽裝飲品也同樣存在糖分陷阱。台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理常見的樽裝飲品含糖量，其中蔬果汁含糖量驚人，日飲一支容易致肥。

最新影片：

常見樽裝飲品含糖量

    點擊圖片放大
    +7
    +6

含糖量計算

高敏敏指出，1粒方糖約等於5g糖，即約20kcal。以果汁汽水為例，70.8g約等於14粒方糖。根據台灣衛福部建議，人每日精緻糖攝取量，不應超過一天總熱量攝取的10%；最好能降至5%。若以每日攝取2000kcal為例，飲品添加糖攝取，每日應低於200kcal，最好可低至100kcal，約是25-50g糖量（5粒方糖）。以此標準而言，日飲一支樽裝飲品，所攝取糖量便已超標，因此購買飲料不應只注意熱量，更要小心含糖量陷阱。

選擇飲品建議

高敏敏提醒，喜歡喝茶的人，要小心含糖茶的精緻糖量並不低。愛喝奶茶，則要注意體脂肪問題，即使瘦但很可能體脂肪過高。另外，選果汁時，要注意營養標示及膳食纖維含量；尤其是標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，但有約48g的含糖量。而口味偏酸的飲品，生産商更會為了減少酸度，反而會加入更多糖。

因此，營養師建議：

  • 直接吃水果，不要喝果汁。反而能吃到更多纖維及營養，咀嚼時也能增強飽足感
  • 盡量選無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等
  • 可以自製冰涼蜂蜜檸檬水降暑

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
11:13 2022/07/21
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼
18:04 2022/07/12
【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼
【超市大搜查】兒童攝取過多糖分影響情緒專注力　20款「非高糖」朱古力大比併
19:30 2022/07/08
【超市大搜查】兒童攝取過多糖分影響情緒專注力　20款「非高糖」朱古力大比併

你可能感興趣

【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
11:13 2022/07/21
【超市大搜查】避開高糖致肥陷阱　63款「非高糖」樽裝飲品名單
【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼
18:04 2022/07/12
【超市大搜查】便利店常見飲品含高糖致肥陷阱　營養師整理7款飲品糖分大比拼
【超市大搜查】兒童攝取過多糖分影響情緒專注力　20款「非高糖」朱古力大比併
19:30 2022/07/08
【超市大搜查】兒童攝取過多糖分影響情緒專注力　20款「非高糖」朱古力大比併
健康問題 減肥 Keep Fit 熱量 飲品 糖分 果汁 汽水 蔬果 檸檬

最高瀏覽

【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
19:56 2022/07/24
【林志穎車禍】陳若儀首發文談丈夫現況　林志穎太太報平安：感恩大家關心
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
21:09 2022/07/24
【香港金曲頒獎典禮】炎明熹姚焯菲歌曲入十大金曲　MIRROR僅一成員獲獎　
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇
09:20 2022/07/23
【超市大搜查】循環扇配冷氣更涼爽及慳電 消委會推薦5款4星或以上平靚正循環扇