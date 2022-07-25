【高糖陷阱】果汁汽水含14粒糖日飲一支易致肥 營養師拆解常見樽裝飲料高糖陷阱　

▲ 營養師拆解常見樽裝飲料高糖陷阱：果汁汽水含14粒糖日飲一支易致肥。

高糖飲品對人體健康有害無利，不僅手搖茶飲店所售飲品高糖，樽裝飲品也同樣存在糖分陷阱。台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，整理常見的樽裝飲品含糖量，其中蔬果汁含糖量驚人，日飲一支容易致肥。

最新影片：

常見樽裝飲品含糖量

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

含糖量計算

高敏敏指出，1粒方糖約等於5g糖，即約20kcal。以果汁汽水為例，70.8g約等於14粒方糖。根據台灣衛福部建議，人每日精緻糖攝取量，不應超過一天總熱量攝取的10%；最好能降至5%。若以每日攝取2000kcal為例，飲品添加糖攝取，每日應低於200kcal，最好可低至100kcal，約是25-50g糖量（5粒方糖）。以此標準而言，日飲一支樽裝飲品，所攝取糖量便已超標，因此購買飲料不應只注意熱量，更要小心含糖量陷阱。

選擇飲品建議

高敏敏提醒，喜歡喝茶的人，要小心含糖茶的精緻糖量並不低。愛喝奶茶，則要注意體脂肪問題，即使瘦但很可能體脂肪過高。另外，選果汁時，要注意營養標示及膳食纖維含量；尤其是標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，但有約48g的含糖量。而口味偏酸的飲品，生産商更會為了減少酸度，反而會加入更多糖。

因此，營養師建議：

直接吃水果，不要喝果汁。反而能吃到更多纖維及營養，咀嚼時也能增強飽足感

盡量選無糖茶、牛奶、優酪乳、豆漿等

可以自製冰涼蜂蜜檸檬水降暑

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛