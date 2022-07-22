【懶人恩物】小米4大新家電出爐　吸拖洗3合1高溫無綫洗地機+掃拖機器人

▲ Xiaomi高溫無綫洗地機W10 Ultra集吸、拖、洗3合1，一大賣點是可以75℃高溫水洗地，售$4,999，7月 31 日前購買可享早鳥優惠價$4,699。（小米提供）

現今科技發達，生活上事事講求人工智能，除手機、電腦性能愈趨先進外，近年連家電產品也大玩高科技。小米自2016年起推出電飯煲、空氣淨化器等智慧型家居產品，性價比甚高，一直深受用家歡迎。最近廠方一口氣推出4款全新智能家電，並首次涵蓋洗地、寵物等類別，當中的高溫無綫洗地機及掃拖機器人吸睛度非常高，可謂是家務界的懶人恩物。

乾濕垃圾分離 無綫洗地機W10 Ultra

掃地、拖地，是家庭主婦一大天敵，有時要出盡九牛二虎之力，才能將屋企打掃得立立令。小米的清潔家電向來人氣高企，最新推出的Xiaomi高溫無綫洗地機W10 Ultra更是集吸塵、洗拖及烘乾3大重要功能於一身，可於吸塵時一次過清除乾濕垃圾，並同時注入清水拖地，即拖即乾，不留水漬。

W10 Ultra的主機身有個745ml的清水箱及640ml的污水箱，並附設一個智能清潔及充電底座，配備了3公升大容量水箱。使用前，只需將主機放置於底座，便會自動注水。除室溫水外，或可選擇75℃的高溫水，按一鍵底座便會立即將水加熱，毋須長時間等待。

洗地機設有3種清潔模式，包括可用於一般客廳、睡房，刷除表面灰塵及碎屑的自動模式、分解廚房頑固污漬的強力模式，以及去除積水和水漬的吸水模式。

以一鍵開啟，操作方法如平日使用吸塵機般，以推拉及扭動手柄作轉向。機身內置了智能髒污感應器，能實時偵測污漬大小，智能調整水量及吸力，能更有效省電及慳水。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一鍵烘乾刷頭

滾輪毛刷轉速可達900rpm，配備了新型自我清潔系統，每拖地一秒，會實時執行15次清水刮洗，確保拖頭保持清潔。同時支援55℃熱風烘乾功能，當完成清潔及放回底座後，可一鍵自動清洗，隨後再以熱風烘乾，去除異味之餘並防止發霉。污水箱更選用乾濕垃圾分離設計，讓用家可輕鬆倒走污水及垃圾。

實試過以W10 Ultra拖地，初次使用會覺得機身較大及偏重，且牽引力頗大，的確要點時間適應，但推拉多次後，機身會因應用家力度自動調整吸力而變得輕鬆。

其洗拖性能亦令人非常滿意，拖畢整間屋後地板乾淨不黏笠，污水箱的水更變成深灰色，頭髮及碎屑等會特別分隔開，清理容易。更值得一讚是洗地機支援粵、英語等語音提示，時刻提醒用家清理狀態及使用模式，令操作更簡便。

全自動免人手操作 掃拖機器人X10+

Xiaomi掃拖機器人X10+的功能與W10 Ultra類似，同樣集吸、拖、洗3大功能，但更厲害是完全自動化，毋須人手操作，最適合無閒打理家務的上班族使用。

與W10 Ultra一樣附設多合一自動智能清潔艙，內裏各有一個2.5L的污水及清水箱，可供100平方米的家居拖地約3次。在掃拖機器人出來清掃前，清潔艙會先自動為它注滿水，確保拖布濕潤。

▼ 點擊圖片放大 +2

而機器人配有達180rpm高速旋轉的雙拖布，有3段水量設定，可模擬人手加壓掃拖，強力去除頑固污漬；並內置S-Cross AI進階3D障礙物識別及迴避系統、LDS導航及360度全屋掃瞄，能精準規劃行走路徑，減少被困或碰撞機會。配合米家App使用，可一鍵產生3D地圖，顯示清晰。

智能清潔艙會因應水箱水量調整回洗的密度及次數，如清洗途中遇上地毯時，拖布盤會自動抬升，避免弄濕地毯。

機身更設有強力摩打，最大吸力為4,000Pa，會透過兩條循環風路，一吹一吸自動集塵，並能將塵盒內的塵傳送到清潔艙內的2.5L大容量自動集塵袋，可持續用一個月毋須清理。拖地後，亦只需兩小時便可快速熱風烘乾，乾爽無異味，確保全程不髒手。

養毛孩必備 智能寵物餵食飲水器

近年養寵物的人愈來愈多，這次小米也同步推出智能寵物餵食器及飲水機，方便主子照顧愛寵。

餵食器內置3.6L糧食桶，可保存1.8kg乾糧，適合中小型狗狗或貓貓約15天的食量，並備三重鎖鮮，包括有360度矽膠密封圈的桶蓋、內置可替換乾燥劑及隱藏式出糧口，確保內部封閉，鎖住主糧新鮮美味。

▼ 點擊圖片放大 +2

飲水機容量則達2L，可供一隻成年貓約4至7天用水，採用7度斜面設計，寬闊易清洗。

機身內置有四重深度過濾、微孔PP網、PET棉及活性碳顆粒等，能阻隔細小顆粒、毛髮、污垢及除氯等，可淨化兼軟化水質。新機更採用三重靜音系統，將水流聲控制在30dB以下，以防騷擾寵物。

兩款寵物機都可連接米家App，方便用家遙距控制出水及餵食日程，或設定自動定時定量出糧，讓主子更安心。餵食機同時內置兩組傳感器，能實時檢測餘糧及出糧狀態，當缺糧或異常時會立即以App提示用家。

查詢：http://mi.com/hk

記者︰黃依情