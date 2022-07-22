【教育及職業博覽】擬舉家移英高中生冀先了解當地學校　澳洲升學顧問稱首兩日查詢增

▲ 教育及職業博覽中有不少涉海外升學攤位。（陳國峰攝）

一連4天的第31屆教育及職業博覽昨起於在香港會展舉行。今日（22日）有不少學生到場查詢海外升學事宜，有升中六的學生認為本港教育制度着重背誦，不適合自己，希望到海外升讀大學；亦有一家人打算下年移民，先了解當地教育事宜。有升學顧問指人流較去年多，有部分是預先查詢升學資料，亦有應屆考生。

教育及職業博覽第二日舉行，今日有學校帶同多名學生到場了解升學及就業事宜。即將升中六的陳同學希望到加拿大升學，她形容當地學制比起香港更新穎，「香港教育制度唔適合我；一直谷課程、chur課程，有時覺得跟唔上，都幾崩潰。」她指估計自己成績足夠於本地升讀資助大學，但都希望「搵定後路」，即使家中沒有條件移民，亦足夠支持她到海外升學。

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蘇太一家三口準備下年移民，今日希望了解到英國升學事宜，她指在港生活壓力大，考慮到香港大環境，「有好多唔滿意嘅地方」，因此考慮逾年後最終決定移民，其準備升讀中五的女兒亦計劃下年9月在英國升學。蘇太表示，相信英國的學習沒有香港緊張，自由度亦較大。

應屆文憑試考生吳小姐因兩科目成績未如理想，預料未能在港升讀資助大學，因此計劃到英國升學，期望可讀英國文學。她說，如果文憑試夠分數，會想留港讀書。準備升讀中五的黃同學有意在來年到海外升學，他稱自己中文成績一般，因此不太想留港應考DSE，或會到海外考高考。

留學澳洲諮詢中心顧問胡先生稱，展覽首兩日較去年人流多，參考以往經驗，預料周末會有更多人到場。他指查詢到海外升讀大學事宜的學生增多，不過今年博覽正值DSE放榜後，相信應屆考生大多已掌握相關資料，預料事先詢問為日後作準備的人為多。他又指，部分人亦會了解畢業後如何在當地獲得工作簽證。國際留學顧問中心教育顧問邱秉基則說，近兩日均接獲很多查詢，主要查詢到英國、澳洲及加拿大留學，部分學生擬讀商科及健康科學相關學科。他透露，部分查詢者指有移民計劃。

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記者：黃悅晴