【激筍開倉】HomeSquare香港家居折2022開鑼　超過60,000件$1及1折精選名牌家品

▲ HomeSquare即日起至8月14日，舉辦香港家居折2022。（HomeSquare提供）

一年一度香港家居界盛事「香港家居折2022」即日起至8月14日期間載譽歸來，推出低至$１及１折的破天荒優惠。開售日率先帶來超過60,000件家具，人氣必買貨品包括Farbe Sofa 3座位科技布梳化1折（原價$5,999）、Serta Gisborne床褥1折（原價$25,900）、Homeless Normann北歐簡約吊燈$1（原價$2,950）等。家居折期間，每周會推出不同主題及限定優惠，保證滿載而歸。

而由即日起至8月17日期間，親臨HomeSquare獨定優惠限定店，ALOT Living除限定店貨品一律9折外，多款日系自然型格風的餐枱組合低至85折。

日本手作家具專門店形日居更有特選優惠，限定店正價貨品一律85折，多款實木餐檯及梳化低至8折。city'super亦於同場設獨家優惠限定店，以優惠價發售最新精美擺設及小家電，追求時尚生活的精明消費者千萬別錯過。

第二期消費券派發在即，HomeSquare更聯同兩大支付平台Alipay及WeChat Pay，推出消費券加碼賞，新用戶消費折扣高達50%，買滿$100激減$50。而香港家居折期間，以滙豐及VISA信用卡簽帳滿指定金額即可參加有獎遊戲，有機會贏取高達15萬元豐富獎品。

The Point by SHKP會員憑300積分於新地商場手機App中，兌換指定優惠貨品的Smart Buy預留證，可於3日內到HomeSquare，以低至27折的Smart Buy價，購買心頭好。

記者︰黃依情