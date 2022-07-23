【姜糖媽媽】港媽愛姜濤重拾少女心追星　8歲仔從抗拒中文到學聽廣東歌

▲ 「姜糖媽媽」Joan的8歲兒子Brooklyn原本抗拒中文，卻因聽到姜濤的歌曲，而主動學習中文了解歌詞。

人氣男團MIRROR首次紅館開演唱會，是鏡粉的盛事。「鏡仔」歌曲不但帶旺樂壇，連小朋友都識唱，其中姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》已成為兒歌。「姜糖媽媽」Joan的8歲兒子Brooklyn原本不諳廣東話，因為聽到姜濤的歌曲，而肯踏出學中文的第一步。

早於80年代，香港的追星文化相當普及，至90年代追四大天王更達瘋狂程度。Joan於學生時代都有追台灣偶像，每當偶像訪港，她一放學便回家換衫趕去電台門口等候。長大後她踏足社會工作，並結婚成為人母，追星早已從她生活中剔除。想不到本港一隊12人男團的出現，喚醒她埋藏已久的少女心。

▲ Joan希望兒子能像姜濤一樣，找到自己的興趣及專長努力發展。（湯致遠攝）

從《孤獨病》走進不孤獨的姜糖圈

「隨便笑下去，喜歡的可以中傷我…」初次吸引到Joan的MIRROR歌曲，不是偶像式情歌，而是講述一個人內心感覺孤苦無依的《孤獨病》。Joan覺得主唱的姜濤聲線特別，好奇當時僅21歲的他為何唱這類暗黑歌，開始「考古」翻看訪問了解其兒時經歷，漸漸墮入了「姜糖坑」，愈了解愈踩得深，終於直墮坑底而成為一名忠實「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）。

這個人除了靚仔之外，整個人都好真，你感覺到他說話真誠。雖然他不是讀了很多書，但他很有想法，令我覺得這個人很特別，愈來愈喜歡他。

▲ Joan因為《孤獨病》一曲而成為姜糖。（IG圖片）

鏡仔歌曲改變兒子 主動理解歌詞

Joan「入坑」初期比較內斂，只是聽歌、看YouTube影片，想不到已感染了兒子愛上姜濤。「你在電視上播《ONE AND ALL》！」Brooklyn興奮稱從電視上看過MIRROR去年的《ONE AND ALL》演唱會片段，最喜歡唱團歌《ASAP》一段。

▲ 《作品的說話》傳遞反戰訊息。（IG圖片）

媽媽解釋小朋友都喜歡聽輕快歌曲，兒子如其他小朋友一樣，特別愛聽姜濤的《蒙著嘴說愛你》，「這首歌已變成幼稚園歌、畢業歌。」最難得是Brooklyn原本抗拒學中文，卻為了明白歌詞的意思，竟開始對中文及廣東話產生興趣。

因為他讀國際學校習慣講英文，中文用普通話學，就算廣東話他也不太聽得懂，所以他很少接觸中文歌，連收音機也不想聽，他會叫我轉台。直至聽到姜濤的歌曲，他竟然主動問我歌曲的意思，最近姜濤新歌《作品的說話》，我告訴他是關於反對戰爭，他又很有興趣。

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終於找到令兒子有興趣學中文的方法，Joan曾進一步列印歌詞，嘗試教他認字，可是成效不大，「始終歌詞比較深，都要一步一步來，現在先由聆聽開始。」

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紀念遇上偶像 為公仔襯衫打扮

Joan一邊從偶像的作品中輔導兒子學習，自己也愈來愈投入追星，開始買入很多姜濤公仔和收集海量應援物。訪問當日Joan介紹自己的珍藏品，要一箱箱搬出，十多隻公仔一字排開非常壯觀，Joan手舞足蹈介紹數十套公仔衣服。

這件是拍廣告的同款公仔衫……但我就最喜歡這套黑色連帽衣服，糖一定會認得，這是小豬（姜濤偶像羅志祥）的服裝品牌，我自己都有一件。姜濤於4月30日生日當晚，就是穿這件連帽衣落銅鑼灣，那天我上了電車與他緣慳一面，好傷心……

由於Joan太失望，翌日穿了姜濤這件同款連帽衣外出，帶兒子去上越野單車課程。萬萬想不到，他們竟偶遇姜濤在附近拍攝，令Joan一世難忘，以後最愛就是這件衣服，「我為這件衫起了一個名字，叫『吸引力法則』！」

▲ 小姜、小濤等公仔一字排開，非常壯觀。（湛斯雅攝）

在職媽媽平衡工作湊仔與追星

一眾姜濤公仔最近成為兩母子的玩伴，齊齊帶出街影相打卡，Joan從沒想過自己已為人母會沉迷玩公仔，「自從我有第一隻『小濤濤』公仔，開始覺得……原來真的好得意！為公仔襯衫打卡，整張相感覺真的完全不同。」大半年前，Joan又墮入另一深坑——整應援物，她與朋友合作獻出第一次後，立即上癮。

之前已經有糖對我說過，你相信我，你整完一次後就會不停想整下去，她說中了……現在他一有新歌或靚廣告相，我就會整小應援物。

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Joan所做的應援物款式比較型格，設計不馬虎，她想不到追星能再次突破自己，連設計都成就解鎖。本身有全職工作的她既要兼顧湊仔，又忙於追星及整應援物，時間分配實在是媽媽一大挑戰。

真的很忙，周一至五兒子上學後我才有較多MeTime，星期六日則全天候陪伴兒子，只在睡前的時間整應援。

▲ Joan與兒子Brooklyn因為一同喜歡姜濤多了共同話題。（湯致遠攝）

媽媽受啟發減肥 盼兒子發展興趣

要數到追星的最大得著，是她終於的起心肝減肥。姜濤自身最具啟發性的經歷，正正是完美爆發出「肥仔潛力股」。Joan受到偶像啟發，產後8年的她也希望「變靚啲」，提升姜糖媽媽的形象。

我不想外界覺得追姜的粉絲大多是媽媽姨姨級，我覺得媽媽姨姨都可以看來很年輕，因此我有少許動力是因為這樣而減肥，加上我本身都好貪靚，自誕下兒子後偷懶了很久。

以為媽媽才貪靚，怎料8歲男孩都講型格了！「兒子覺得姜濤哥哥型仔，學了他不肯剪頭髮，想留長髮，遮住眼睛不得了。」Joan無奈道。她想兒子從姜濤哥哥身上學習的不是「頭髮遮眼」，而是發掘出自己興趣，為夢想而奮鬥。

一個人讀書不好，也能在其他方面表現好，不過你要花心機去發掘，找到自己真正喜歡的事，我們需要教導孩子往那個方向走，姜濤在這方面是一個好榜樣。

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記者︰林綺玲