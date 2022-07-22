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【I SWIM】阿卵楊偉倫未能抽離角色　癡心焦Sir：會一直在Miss翁身邊

娛樂 19:19 2022/07/22

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ViuTV劇集《I SWIM》爆令Jeffrey人氣急升外，劇中綠葉角色亦由此增加人氣，當中演A班班主任的「焦Sir」楊偉倫（阿卵）更受惠《I SWIM》熱播獲連鎖米線店邀請拍宣傳照。

阿卵在宣傳照中重演他在《I SWIM》的「焦Sir」一角，以一身格仔恤衫西褲的四眼中佬造型演出，在店內品嚐由Jeffrey代言的新款米線。

「焦Sir」對「Miss翁」癡情，楊偉倫仍然對角色未抽離，笑言有留意吳海昕（Sofiee）日前為米線店拍微電影。

他更開玩笑說：「我看了後，見到Sofiee有不少百感交集的內心戲，真的有點心酸亦心痛，我要隔空為她抹眼淚，因為『焦Sir』對『Miss翁』的情深是無限期的，縱使新郎不是『焦Sir』，但此情不變，我會一直在Miss翁身邊。」

焦Sir亦有在其社交平台出帖文留言：「Miss 翁 @sofiee_ng 係咪碗麵太辣搞到你喊？ 你喊到我心都痛埋！ 記住無論生活有幾多挑戰，焦sir我會一直陪住你！Btw 下次食麵可以約我，叫埋李馬榮個衰仔都得㗎！」

最新影片推介：曾業喬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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