【JUPAS】各大學換算其他中國語文成績考試標準不一　融樂會憂影響非華語學生升學機會

▲ 融樂會調查發現，各大院校對「其他中國語文成績」換算標準不一 。（融樂會提供）

非華語學生普遍透過「其他中國語文成績」考試，代替中學文憑試的中文科成績報讀大學。惟香港融樂會今（22日）公布的調查發現，8所教資會資助大學中，僅兩所院校在網站或推廣手冊列明「其他中國語文成績」轉換機制，而各大學機制差異大，建議要將有關機制標準化。

融樂會表示，由於本港大多學校未有向非華語學生提供與華語學生同等程度的中文課程，因此非華語學生無法報考DSE中文科考試，只可透過「其他中國語文成績」，如普通教育文憑考試（GCE）、英國高考（GCE A-Levels）、普通中學教育文憑考試（GCSE）及國際普通中學教育文憑考試 （IGCSE）等的成績等代替。

融樂會於今年6月研究9間大學，包括8間資助大學及都會大學的成績換算機制，發現各院校並無統一標準，而中大、城大 教大、嶺大及都大均沒有相關成績轉換機制，要視乎個案而定；理大及浸大將合格或以上水平換算為文憑試第3級；科大最高換算可達5**，港大則拒絕公布相關機制。

融樂會認為，各大院校的成績換算機制存巨大差異，會妨礙非華語學生報讀最合適的課程，部分院校因個案而定亦過於隨意。會方認為要將相關換算機制標準化、透明化及客觀化，並鼓勵大學為非華語青年及成人提供免費且受認可的認證課程，讓他們中學畢業後仍能持續學習中文。

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責任編輯：黃悅晴