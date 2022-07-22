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【高官委任】葉劉淑儀：多人具傳媒經驗反映重視解釋政策工作　陳清霞：相信能優化整體治理能力

政治 20:25 2022/07/22

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新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀。（經濟日報資料圖片）

政府今日公布新一批副局長及政治助理名單，7人來自建制派政黨，新民黨佔4席。新民黨主席葉劉淑儀指，政黨素來是政府人才的來源，今次名單有較多新民黨成員只是巧合，與她擔任行政會議召集人無關。

她表示，過去已多次表明樂意為香港培養政治人才，過去亦有不少大黨向政府輸出人才，形容新民黨現時只是開始。對於今次再多3名黨員加入問責團隊，她形容是「割愛」，指該黨將要重新招聘有志服務的年輕人。

她又相信，各政策局局長選擇人選時，會找一些可以幫助自己的人。

今次名單亦有5人具傳媒工作經驗，葉劉淑儀認為，反映政府意識到解釋政策工作十分重要，期望可協助以更貼地方式，令市民更了解政策。

另一行會成員陳清霞則指，今日獲行政長官委任的副局長及政治助理都非常優秀，並在不同領域有豐富經驗，相信他們將能夠協助司局長增強統籌執行力，加強與社會各界的聯繫，優化整體治理能力，令政府施政更迅速、完善及有效。

她深信他們能進一步加強政府與各界的相互合作，並廣納更多不同層面的意見，與時並進，以社會利益為依歸，讓政府能有效推行更切合社會、經濟發展及改善民生需要的政策和措施。

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責任編輯：胡偉明

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