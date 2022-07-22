【六合彩】攪珠出結果　今期一注獨中可攬$4,733萬

▲ 第45期六合彩攪珠有結果。（資料圖片）

六合彩今日（22日）舉行的第45期攪珠，已是連續4期無人中頭獎。攪出號碼是5、12、21、30、34、38，特別號碼3。今期投注總額有9,038萬元。頭獎一注中，每注派47,333,350元；二獎兩注中，每注派1,961,180元。

而疫情肆虐期間，馬會一度宣布暫停六合彩攪珠，後來疫情放緩亦恢復攪珠次數至每周攪珠2次。馬會今日也宣布，由下周一起，六合彩將恢復每周攪珠3次的正常安排。

由下周一，即7月25日起，六合彩將恢復每周攪珠三次的正常安排，逢星期二、四及六攪珠，顧客可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票。

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責任編輯：吳卓峰