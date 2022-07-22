【懸掛國旗】民間團體掛國旗路政署免徵費　政府：推動愛國主義教育故批准豁免

▲ 政府其後收到有關酌情豁免費用要求，考慮到政府政策是推動愛國主義教育，因此批准豁免有關費用。（資料圖片）

有團體在去年國慶日前後，向路政署申請在燈柱懸掛國旗，遭署方徵收逾14.7萬，引起多名建制派議員關注。路政署其後表示，會盡快通知團體退款安排。詳情即看：【下一頁】

政府發言人今日（22日）表示，政府政策是推動愛國主義教育，一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日、香港特別行政區成立紀念日或其他特別日子，包括使用國旗，以表達愛國情感。

路政署去年8月首次接獲民間團體申請於其轄下的燈柱懸掛國旗以慶祝國慶日，遂按照既定程序處理並批出有關申請，該團體亦按程序繳付相關行政費及巡查費。政府其後收到有關酌情豁免上述費用的要求，考慮到政府政策是推動愛國主義教育，因此批准豁免有關費用。

政府會按政策擴展愛國主義教育，加強有關妥善跟進懸掛國旗後的工作的內容。在制訂宣傳推廣和教育工作時，政府會加入有關元素。

政府亦會制訂適當機制處理有關懸掛國旗後的所需跟進，包括如何妥善處理由民間團體及市民懸掛的國旗（涵蓋整體上在燈柱懸掛國旗豁免相關費用的具體安排），並加強其對相關規範的了解，以推動社會各界在尊重國旗的前提下表達愛國情感的同時，確保相關活動及安排在正確及安全有序的情況下進行。

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記者：黃穎津