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【OMG】ANSONBEAN親寫Rap訴心聲　操肌拍MV盡騷身型

娛樂 16:00 2022/07/22

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ANSONBEAN跟替身演員齊騷肌。

ANSONBEAN 在電視劇《I SWIM》飾演天才泳手，在新歌《OMG（on my grind)》MV亦與水有緣，其中一幕被「自己」硬推個頭落水，在水中對咀唱歌，更一take完成。

新歌《OMG（on my grind)》MV今日出爐，ANSONBEAN親自填rap詞訴心聲，他說：「就算平時幾外向嘅人，都會有疲倦或者唔想見人嘅時候，呢首歌就係講呢個心情。」

親唱Rap詞。

他表示今次參與度最多：「之前嘅歌同其他人一齊創作，今次《OMG》由零開始寫，大部份rap詞由我寫，好開心有新嘗試。」他表示這份詞在今年初寫，疫情嚴重，每天在家寫詞。「雖然有時只係寫到幾句，用唔到，但不停寫不停寫，會寫成一首作品。」

ANSONBEAN自小有寫日記的習慣，藉此與自己傾偈，抒發情緒。他說：「以前只會寫日記，去年開始多咗搵朋友傾偈， 最近學識將感覺寫成歌詞。呢個係好好發洩方法，以前唔開心會逃避，有時打機、狂食嘢，原來對事情好深感受時，可以寫落歌詞度，用文字抒發，寫詞成為我嘅新興趣。」

埋位前操肌。

這次MV有多個場景，ANSONBEAN特別喜歡洗手間場景。為配合歌詞面對內在的自己，導演團隊搭建一個洗手間和一面假鏡子，讓他與替身上演面對面照鏡的戲。

另一幕ANSONBEAN被替身飾演的「自己」，硬將頭推入洗手盆的水中，一邊掙扎一邊唱歌。雖然聽不到音樂聲，但他仍一字不漏地完成對唱，上水一刻全場掌聲讚揚他表現完美，ANSONBEAN看重播時亦表示非常滿意。

未埋位前，ANSONBEAN與替身都穿著白色背心，胸肌和手瓜脹卜卜，非常吸睛。

直至埋位拍攝前，仍在努力谷肌，一時掌上壓，一時引體上升。「今次飾演我替身嘅演員，好大隻，佢本身亦係一名兼職健身教練，所以即場指導我谷大啲肌肉。因為佢真係好大隻，我要谷大隻啲似返佢嘅身形。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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