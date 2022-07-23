【西九好去處】未來一年共有逾500場表演活動　即睇人造北極光展出時間

▲ 西九文化區未來一年，將有逾500場表演活動。（西九文化區提供圖片）

西九文化區本月展開新表演藝術季度，將舉辦逾500場表演及活動，過去曾在多國展出的藝術品《Borealis》，將在明年2月來港展出，屆時西九夜空將有「北極光」縈繞。另外戲曲中心亦迎來創新項目，融合3D打印和AI技術的「羅家英機械人」下月登場，由粵劇大老倌羅家英執導大演穿越劇目。

受疫情影響，西九文化區過去2年已有1,400場活動需取消或延期，踏入新一個表演藝術季度，西九將於本月起至明年6月，提供逾500場表演及活動，於自由空間、戲曲中心和藝術公園上演。

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重點活動之一，是瑞士藝術家Dan Acher會於明年2至3月，將作品《Borealis》帶到西九。《Borealis》是透過投射、光影和水蒸氣，在半空中重現北極光的作品，過去在英國、澳洲、瑞士亦曾展出。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民指，疫情下港人難以外遊，希望透過藝術，讓市民如置身外地，欣賞香港沒有的光景，「我見過真的極光，我認為《Borealis》更美。」

他透露，《Borealis》展出期間，西九藝術空間及對出草坪，每逢夜晚將被極光覆蓋，至於具體詳情，料下月便可公布。

除了《Borealis》，西九培訓的跳舞團隊「起舞達人」，將參與「起舞@西九」活動，未來一年逢周末和假日，穿梭西九文化區，邀請遊人提供動作，參與編舞。完成編排的舞蹈，會在即場表演，讓市民觀賞藝術之餘參與創作。

西九文化區指，即日起已有舞者在西九文化區出沒，惟近日氣溫較高，舞者暫時只會在M+博物館出現，市民遊覽時可多加留意。

今季表演藝術季獲馬會贊助「藝創明天」計劃，旨在結合科技與藝術。重點項目之一，是戲曲中心以粵劇大老倌羅家英為藍本，配合3D打印和AI技術製成粵劇機械人。該機械人將於下月，出演由羅家英、西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍聯合導演的全新節目《開心穿粵》。

鍾珍珍指，機械人的誕生原本只是開個玩笑，但後來獲羅家英大力支持，發展時現時的劇目。她又指，雖然只是機械人，但各種高難度動作亦「難佢唔到」，希望市民能多多支持。

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記者：陳梓蔚