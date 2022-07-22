【帝女花】《長平影像65影集》攝影比賽　重塑帝女長平全新形象

1957唐滌生創作《帝女花》不僅是經典品牌，她既超越了粵劇範疇，更是人類文化遺產的瑰寶。

在《帝女花》面世65年後，桃花源粵劇工作舍舉辦《長平影像65影集》攝影比賽，透過鏡頭幻想帝女花2022的形像，與當代對話。讓末代帝女長平的心路能扣接每個年代，並啟迪未來。

《帝女花》面世65年後的今天，重塑經典，紀念致敬之餘，為的是拓展、是傳承，是探索作品的當代意義。

桃花源秉承過往的傳統，跨界與不同的藝術團體合作，或攝影，或實驗劇場，或管弦樂團，務求透過不同藝術形式，重新演繹《帝女花》的文本，擴闊觀眾的層面，激發思考與想像。

參加對象：

1. 公開組：任何人士

(創意最重要，不一定要求專業器材拍攝，歡迎手機拍攝參加。)

2. 邀約組：知名創作人士

遞交辦法：

1. 截止日期：2022.9.16

2. 電子檔：Jpg或Tiff (15-50MB或以上對放大展覽較佳，若以手機拍攝請用最大像數)

3. 電郵：提供電子檔download link，連同創作意念(不多於150字)、姓名、聯絡資料發給cantoperaworks@yahoo.com.hk