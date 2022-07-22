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【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次

社會 22:24 2022/07/22

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李家超上任後首次召政府專家會議（政府提供）

特首李家超上任後首次於今（22日）召開抗疫專家顧問團會議，表示感謝6位專家就疫情最新發展提供意見，有助政府制訂以最低成本達致最大效益的抗疫策略。
　　 
6位專家顧問團成員，包括中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅、香港大學醫學院候任院長劉澤星、疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、港大醫學院院長梁卓偉和港大微生物學系講座教授袁國勇。
 
李家超表示，感謝6位專家就疫情最新發展提供意見，有助政府以科學為本的抗疫工作，政府會密切留意疫情走勢，作出研判，從而制訂以最低成本達致最大效益的抗疫策略。政府將不時召開專家顧問團會議，參考專家意見。

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記者：鄧凱文

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