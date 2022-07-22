【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】

▲ 政府公布最新65幢住宅納入強制檢測公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府公布最新65幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月24日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁】

7月26至22日曾身處以下地點超過兩小時：

沙田水泉澳邨山泉樓

東涌迎東邨迎悅樓

葵涌葵芳邨葵泰樓

藍田康華苑頌康閣

將軍澳日出康城領峯 6 座（左翼及右翼）

屯門欣田邨悅田樓

葵涌葵涌邨合葵樓

觀塘安達邨俊達樓

鴨脷洲利東邨東昌樓

將軍澳廣明苑廣昌閣

大圍隆亨邨學心樓

屯門育康街 8 號慧景閣

粉嶺皇后山邨皇滙樓

屯門澤豐花園澤泰樓

葵涌雍雅軒 1 座

荃灣海濱花園海蕙閣

銅鑼灣浣紗街25號龍濤苑 2 座

牛頭角彩霞邨彩日樓

大埔明雅苑明欣閣

鴨脷洲漁安苑彩安閣

天水圍天悅邨悅貴樓

天水圍天恩邨恩頤樓

香港仔石排灣邨碧園樓

觀塘翠屏南邨翠杭樓

秀茂坪寶達邨達安樓

大埔景雅苑景欣閣

將軍澳和明苑和暉閣

馬鞍山頌安邨頌和樓

大圍雲疊花園 1 座

青衣海悅花園 1 座

石硤尾白田邨昌田樓

柴灣小西灣邨瑞富樓

柴灣小西灣邨瑞隆樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

黃大仙竹園北邨桐園樓

大埔景雅苑景悅閣

屯門友愛邨愛禮樓

長沙灣幸俊苑俊禮閣

馬鞍山耀安邨耀欣樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 10 座

黃大仙竹園北邨橡園樓

慈雲山慈正邨正安樓

上水清河邨清顯樓（3及3A 座）

大埔寶雅苑興和閣

油塘油麗邨頤麗樓

東涌海堤灣畔 1 座

屯門兆畦苑兆強閣

長沙灣蘇屋邨百合樓

葵涌石蔭邨仁石樓

大埔宏福苑宏道閣

將軍澳都會駅城中駅 9 座

粉嶺山麗苑杏山閣

屯門山景邨景華樓

大圍美林邨美槐樓

牛池灣彩雲（二）邨明麗樓

油麻地駿發花園 5 座

大埔翠樂街 11 號美豐花園 A 座

火炭禾上墩街18號彩禾苑

油塘高翔苑高飛閣

香港仔漁暉苑天暉閣

葵涌麗梨花街 8 號盛境居 1 座

青衣青華苑華豐閣

葵涌和宜合道70號金恆樓

天水圍天恩邨恩翠樓

將軍澳安寧花園 4 座

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記者：黃穎津