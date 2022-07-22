  • 30°C
香港時間 : 2022723日 (週六) 00:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】

社會 22:50 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府公布最新65幢住宅納入強制檢測公告。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府公布最新65幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月24日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁

7月26至22日曾身處以下地點超過兩小時：

  • 沙田水泉澳邨山泉樓
  • 東涌迎東邨迎悅樓
  • 葵涌葵芳邨葵泰樓
  • 藍田康華苑頌康閣
  • 將軍澳日出康城領峯 6 座（左翼及右翼）
  • 屯門欣田邨悅田樓
  • 葵涌葵涌邨合葵樓
  • 觀塘安達邨俊達樓
  • 鴨脷洲利東邨東昌樓
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 大圍隆亨邨學心樓
  • 屯門育康街 8 號慧景閣
  • 粉嶺皇后山邨皇滙樓
  • 屯門澤豐花園澤泰樓
  • 葵涌雍雅軒 1 座
  • 荃灣海濱花園海蕙閣
  • 銅鑼灣浣紗街25號龍濤苑 2 座
  • 牛頭角彩霞邨彩日樓
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 天水圍天悅邨悅貴樓
  • 天水圍天恩邨恩頤樓
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 觀塘翠屏南邨翠杭樓
  • 秀茂坪寶達邨達安樓
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 將軍澳和明苑和暉閣
  • 馬鞍山頌安邨頌和樓
  • 大圍雲疊花園 1 座
  • 青衣海悅花園 1 座
  • 石硤尾白田邨昌田樓
  • 柴灣小西灣邨瑞富樓
  • 柴灣小西灣邨瑞隆樓
  • 粉嶺欣盛苑欣麗閣
  • 黃大仙竹園北邨桐園樓
  • 大埔景雅苑景悅閣
  • 屯門友愛邨愛禮樓
  • 長沙灣幸俊苑俊禮閣
  • 馬鞍山耀安邨耀欣樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 10 座
  • 黃大仙竹園北邨橡園樓
  • 慈雲山慈正邨正安樓
  • 上水清河邨清顯樓（3及3A 座）
  • 大埔寶雅苑興和閣
  • 油塘油麗邨頤麗樓
  • 東涌海堤灣畔 1 座
  • 屯門兆畦苑兆強閣
  • 長沙灣蘇屋邨百合樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 大埔宏福苑宏道閣
  • 將軍澳都會駅城中駅 9 座
  • 粉嶺山麗苑杏山閣
  • 屯門山景邨景華樓
  • 大圍美林邨美槐樓
  • 牛池灣彩雲（二）邨明麗樓
  • 油麻地駿發花園 5 座
  • 大埔翠樂街 11 號美豐花園 A 座
  • 火炭禾上墩街18號彩禾苑
  • 油塘高翔苑高飛閣
  • 香港仔漁暉苑天暉閣
  • 葵涌麗梨花街 8 號盛境居 1 座
  • 青衣青華苑華豐閣
  • 葵涌和宜合道70號金恆樓
  • 天水圍天恩邨恩翠樓
  • 將軍澳安寧花園 4 座

最新熱門影片：【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【院舍探訪】業界指新措施對年長探訪者不便　專家倡安排專人到院舍採樣
10:30 2022/07/22
【院舍探訪】業界指新措施對年長探訪者不便　專家倡安排專人到院舍採樣
【最新疫情】今增4,270宗確診個案　本地個案佔4,090宗【不斷更新】
16:31 2022/07/22
【最新疫情】今增4,270宗確診個案　本地個案佔4,090宗【不斷更新】
【新冠肺炎】國泰多名員工染疫　張竹君：私人聚會如不影響公眾則不會公布
16:50 2022/07/22
【新冠肺炎】國泰多名員工染疫　張竹君：私人聚會如不影響公眾則不會公布
【學校爆疫】今錄442宗學校呈報個案　8間學校個別班別需停課一周
16:55 2022/07/22
【學校爆疫】今錄442宗學校呈報個案　8間學校個別班別需停課一周
【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次
22:24 2022/07/22
【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次

你可能感興趣

【院舍探訪】業界指新措施對年長探訪者不便　專家倡安排專人到院舍採樣
10:30 2022/07/22
【院舍探訪】業界指新措施對年長探訪者不便　專家倡安排專人到院舍採樣
【最新疫情】今增4,270宗確診個案　本地個案佔4,090宗【不斷更新】
16:31 2022/07/22
【最新疫情】今增4,270宗確診個案　本地個案佔4,090宗【不斷更新】
【新冠肺炎】國泰多名員工染疫　張竹君：私人聚會如不影響公眾則不會公布
16:50 2022/07/22
【新冠肺炎】國泰多名員工染疫　張竹君：私人聚會如不影響公眾則不會公布
疫情 新冠肺炎疫情 火炭 葵涌 馬鞍山 小西灣 油麻地 香港仔 牛頭角 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
【嚴重意外】工作室交代林志穎傷勢　聲明：多處受傷及骨折
18:08 2022/07/22
【嚴重意外】工作室交代林志穎傷勢　聲明：多處受傷及骨折
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點