【強制檢測】65處納強檢 涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】
社會 22:50 2022/07/22
本港第五波疫情持續，政府公布最新65幢住宅納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月24日之前完成檢測。檢測公告即看：【下一頁】
7月26至22日曾身處以下地點超過兩小時：
- 沙田水泉澳邨山泉樓
- 東涌迎東邨迎悅樓
- 葵涌葵芳邨葵泰樓
- 藍田康華苑頌康閣
- 將軍澳日出康城領峯 6 座（左翼及右翼）
- 屯門欣田邨悅田樓
- 葵涌葵涌邨合葵樓
- 觀塘安達邨俊達樓
- 鴨脷洲利東邨東昌樓
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 大圍隆亨邨學心樓
- 屯門育康街 8 號慧景閣
- 粉嶺皇后山邨皇滙樓
- 屯門澤豐花園澤泰樓
- 葵涌雍雅軒 1 座
- 荃灣海濱花園海蕙閣
- 銅鑼灣浣紗街25號龍濤苑 2 座
- 牛頭角彩霞邨彩日樓
- 大埔明雅苑明欣閣
- 鴨脷洲漁安苑彩安閣
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 天水圍天恩邨恩頤樓
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 觀塘翠屏南邨翠杭樓
- 秀茂坪寶達邨達安樓
- 大埔景雅苑景欣閣
- 將軍澳和明苑和暉閣
- 馬鞍山頌安邨頌和樓
- 大圍雲疊花園 1 座
- 青衣海悅花園 1 座
- 石硤尾白田邨昌田樓
- 柴灣小西灣邨瑞富樓
- 柴灣小西灣邨瑞隆樓
- 粉嶺欣盛苑欣麗閣
- 黃大仙竹園北邨桐園樓
- 大埔景雅苑景悅閣
- 屯門友愛邨愛禮樓
- 長沙灣幸俊苑俊禮閣
- 馬鞍山耀安邨耀欣樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 10 座
- 黃大仙竹園北邨橡園樓
- 慈雲山慈正邨正安樓
- 上水清河邨清顯樓（3及3A 座）
- 大埔寶雅苑興和閣
- 油塘油麗邨頤麗樓
- 東涌海堤灣畔 1 座
- 屯門兆畦苑兆強閣
- 長沙灣蘇屋邨百合樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 大埔宏福苑宏道閣
- 將軍澳都會駅城中駅 9 座
- 粉嶺山麗苑杏山閣
- 屯門山景邨景華樓
- 大圍美林邨美槐樓
- 牛池灣彩雲（二）邨明麗樓
- 油麻地駿發花園 5 座
- 大埔翠樂街 11 號美豐花園 A 座
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 油塘高翔苑高飛閣
- 香港仔漁暉苑天暉閣
- 葵涌麗梨花街 8 號盛境居 1 座
- 青衣青華苑華豐閣
- 葵涌和宜合道70號金恆樓
- 天水圍天恩邨恩翠樓
- 將軍澳安寧花園 4 座
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記者：黃穎津