【新華富邨】重建屋邨9千伙採構建式設計　蚊型戶及開門見廁間隔都有

▲ 按照華富邨重建時間表，華景街地盤最先動工建屋，料2026/27年度竣工。（曾耀輝攝）

南區華富邨已落實重建，用作安置用途的5條新屋邨，項目開則曝光，房署沿用「構件式單位設計」，仍會興建面積百餘呎的「蚊型戶」；最大單位只有兩房間隔，約400餘呎。

按發展時間表，華景街地皮最先興建兩座新公屋，提供約1,220伙，最快2026/27年落成，分階段讓現有華富邨居民遷入。

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建5新屋邨4款開則 仍「開門見廁」

近年公營房屋開則趨向「納米化」，以及「開門見廁」間隔，一直受外界關注。房署向南區區議會提交文件透露，5個用作安置用途的新建屋邨，包括華樂徑、華景街、華富邨以北、雞籠灣北及雞籠灣南地盤，會沿用近年的「構件式單位設計」，設有4款開則，包括甲類1至2人單位、乙類2至3人單位、丙類3至4人單位，以及丁類4至5人單位。

單位以IFA計算 不包括圍封牆

據文件顯示，各類單位採用「室內樓面面積」（IFA）計算，有別於慣常實用面積的定義，即實用面積包括單位的圍封牆，而IFA則不包括。甲類單位的IFA，只有14.1至14.5平方米、乙類21.4至22平方米、丙類30.2至31平方米、丁類35至36.1平方米。

如換算成實用面積，以綠置居新蒲崗景泰苑為例，細單位的IFA是14平方米，實用面積就是191平方呎，即是備受外界批評的「蚊型戶」。至於綠置居長沙灣麗翠苑，最大的丁類單位約有450平方呎。

「構件式單位設計」的另一缺點，仍採用「開門見廁」開則。據文件顯示，除了甲類單位，其餘開則也是「開門見廁」；甲類單位屬於開放式戶型，乙類及丙類是1房間隔，丁類則可間兩房。

華景街地盤 2座提供約1220伙

房署解釋，薄扶林南5幅用地的發展潛力受到限制，必須先盡用地盤面積，發展最多單位，盼加快華富邨重建過程。而為確保合理分配公屋資源，署方預留足夠單位作遷置用途後，餘下新單位就會編配予公屋申請者。

按照發展時間表，華景街地盤最先動工建屋，料2026/27年度竣工，興建兩座安置屋邨大廈，提供約1,220伙。其他安置屋邨項目料2030年後完成。

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記者：吳卓峰