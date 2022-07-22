議員助理罕見躋身問責班子　薪酬「三級跳」可達逾12萬？

▲ 政府今日公布新一批副局長及政治助理名單。（黃建輝攝）

特首李家超今日委任19名副局長及政治助理，當中罕見議員助理身影，也可算是今屆班子的特色之一；其中，獲委任為律政司副司長張國鈞政治助理的陳倩雯，原本是張國鈞擔任立法會議員的議員助理，現年31歲。根據立法會文件，陳倩雯擔任議助的月薪為4萬元，如果以政助月薪頂薪的12.5萬計算，人工足足漲升3倍。

至於出任運輸及物流局局長政治助理的陳閱川，由2009年起一直是行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀的議員助理，現年38歲，本身每月薪金約為2.9萬元，換言之，人工最多可以漲達4倍。

政治助理的主要工作，一般是負責從政治角度，為主要官員和副局長提供建議以供參考，並根據指示進行所需的政治聯繫工作。現時政治助理薪酬上限設定，為局長薪酬的35%，即每月約12.5萬元，亦即2人轉跑道，薪金可望較以往上升3至4倍。

有政界中人指，12.5萬只是政助頂薪，政府會因應各政助的資歷等因素，而調整薪酬，但無論如何，他們跳入熱廚房，人工加幅都一定十分可觀。

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