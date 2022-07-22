【Netflix劇集】《非常律師禹英禑》成收視黑馬　朴恩斌演自閉症律師爆紅

▲ 《非常律師禹英禑》令人津津樂道是劇組花耗大量金錢和時間做各式的鯨魚動畫特技，看得人賞心悅目。

韓劇《非常律師禹英禑》開播以來，收視節節上揚，榮升今年黑馬劇之一。朴恩斌飾演患有自閉症，IQ 卻高達164的律師禹英禑，憑着精湛的演技治癒觀眾。

但起初朴恩斌曾拒拍此劇，但劇組仍不放棄，苦等她一年，才能成就今次的人氣劇，實在值得。

於1992年生的朴恩斌，早於4歲就開始擔任童裝模特兒，6歲正式以童星身份出道，而至2005年她因三星的一個廣告而爆紅，以清秀的美貌成功引起演藝圈的關注。

▲ 此劇成收視黑馬，劇組苦等朴恩斌一年，絕對值得。

童星出身

朴恩斌出道以來拍攝過多部古裝劇，包括《明成皇后》、《太王四神記》和《善德女王》等，因而又有「史劇女王」之稱。再加上她自少就飾演過不少女神的童星角色，包括宋智孝、韓志旼、宋玧妸和金荷娜等，算是另類的女神收割機。

雖然中間也經歷過一段不温不火的時期，但始終是有實力之人，能把握到一次機會便成。去年一部《戀慕》讓她事業走上新高峰，一次過勇奪《KBS演技大賞》的視后、人氣獎和最佳情侶獎。

話說朴恩斌為挑戰自己，選擇了《戀慕》中女扮男裝的假王子角色，而拒絕了「禹英禑」一角。不過，劇組並沒有放棄朴恩斌，苦等了足足一年再向她提出邀請，最終朴恩斌被他們的誠意打動了。

▲ 禹英禑擁有過目不忘的超強記憶力，腦裏常有這些法律條文出現。

當時有指她其中一個拒拍的原因，是擔心自己無法完美演繹出自閉症的角色。但導演卻表示在試鏡時，朴恩斌嘗試了當中的一句對白後，他就決定「禹英禑」一角非朴恩斌莫屬了。

改編真實案例

老實說，此劇是沒有作强勢宣傳下跑出的，全憑演員和劇本的吸引力而成功獲得關注。

故事以女主角禹英禑是自閉症人士，擁有過人的記憶力，從小便已經熟讀法律相關細則。以首爾大學法學院第一名畢業，進入大名鼎鼎的知名律師事務所任職。原本被低估的她，通過和劇中的拍檔把案件一件件地解決後，讓人對她刮目相看。

▲ 男主角帶女主角去會議室看這鯨魚畫已成經典一幕。

另姜泰伍飾演的男主角李濬浩則是事務所裏的人氣暖男，與禹英禑互動相處的過程中，除了互相慰藉，也互相學習大家的不同處，激起感人的愛情火花。

男女主角的愛情綫當然是看點之一，然而此劇還有更多溫暖看點，例如劇中的案件來自真實案例改編，沒有恐怖燒腦、大灑狗血或血腥暴力的橋段，反之換來的一個個窩心、幽默又帶洋蔥的單元故事，使人溫暖又有清新感。

▲ 多是男二的姜泰伍，終上男一位置人氣增，但可能此劇後要去當兵，令不少粉絲失望。

除了要讚女主角的維肖維妙演技外，其他綠葉演員也配合得宜，他們的人氣亦藉此劇而水漲船高。期望餘下幾周的劇情發展，究竟能否持續地以人氣高企？繼續保持整個 Netflix平台內每周的首名之位，請大家拭目以待。(逢周三、周四於Netflix上綫 )

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記者：郭秀芳