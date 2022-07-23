【DSE】直資名校尖子挫2至5成　 聖保羅男女指難以評論移民潮影響

▲ 移民潮下直資名校公開試成績變化備受關注。（資料圖片）

外界關注直資名校在移民潮下能否保持公開試佳績，今年8名中學文憑試（DSE）狀元，有2人來自直資名校，僅按年減1人；但本報統計連同榜眼和探花等尖子，部分直資名校如聖保羅男女中學及協恩中學，今年尖子按年大跌2至5成。

據悉部分應屆名校生，已中途退學移民或海外升學；其中聖保羅男女中學今年DSE報考人數創近年新低，校方稱考生人均近5科考獲5級或更佳成績，成績並無下滑；協恩則指尖子人數少、時有變動，但相信疫情對應屆考生成績影響明顯大過海外升學。

人均4.86科次達5級 聖保羅男女中學：難言成績下滑

今年DSE出產59名考獲5至7科5**成績的狀元、榜眼及探花，比去年75人少16人，按年減約21%。本報統計部分直資名校公布考獲至少4科5**的DSE尖子人數，聖保羅男女中學16名尖子人數，按年減5人、跌24%，稍高於全港；協恩中學則有4名尖子，按年減5人、跌逾5成，但包括今屆唯一17星超級狀元；英華書院4名尖子，亦按年減3人。

翻查聖保羅男女中學應屆DSE及IB考生總數170人，跟去年相同，但DSE考生減逾1成至107人，至少創2015年來最少；據知該校個別DSE同學中途退學，偕家人移民或海外升學。被問到移民潮是否影響學校成績，校方稱難以評論，但非常滿意今屆DSE同學表現，指狀元、榜眼及探花數目每年增減不能代表整體成績趨勢。校全體考生在520個科次考獲5級或以上佳績，人均仍有4.86個科次達5級或以上，校方指人均數目較去年覆核前4.89科或覆核後4.93科相若，故難言下滑。

協恩中學助理校長何冠霖亦指，尖子數目變動屬正常，雖然有個別學生在中四、中五級已退學，但移民潮對高中影響較小，主要受影響的是初中年級，但也會有插班生補充。他續說，疫情對今屆考生尤其明顯，「她們讀中四正是疫情開始，今屆考生面對網課，疫情影響明顯過海外升學。」

直資校長料部分尖子 轉投同校IB

至於「狀元搖籃」之一、拔萃女書院今年出產1名DSE狀元，雖按年少1人，但人均有4.3科次達5級或以上。另一直資名校聖保羅書院亦公布人均3.3科考獲5級或以上成績，亦與去年相若。

有不願具名的直資校長分析，相信部分尖子並非移民退學，而是因應近年IB成績上漲，轉投同校IB課程，但仍有部分尖子移民流失，趨勢或會持續。

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記者：馮琪雅