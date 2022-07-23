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【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓1,700人檢測　揪14宗陽性個案佔比0.8%

社會 09:40 2022/07/23

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（資料圖片）

政府昨日（22日）下午5時起將深水埗白田邨麗田樓列作受限區域，區內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日（23日）上午約7時30分完成強制檢測行動，共有約1,700人接受了檢測，當中共發現14宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中61戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：陳麗娜

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