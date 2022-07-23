【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩意外 醫生教自救3大關鍵僅數秒可脫困

台灣「不老男神」林志穎昨日（7月22日）在台灣桃園市駕車時發生車禍，他的白色座駕Tesla失控紫裝橋墩起火，車頭幾乎全部陷入火海。台灣有急診醫生表示，「車禍＋火燒車」組合是最難處理的急症之一，脫困時間也僅短短幾秒；並分享火燒車的3大自救關鍵可脫困。

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據台媒報道，急診科醫醫翁梓華在其社交平台表示，經常會遇到車禍送來急救的個案，最令人擔心的莫過於「車禍＋火燒車」，因該組合在臨床上是最難處理的急症之一。

翁醫生示警，比起一般車禍，火燒車的車禍脫困時間往往只有數秒鐘到一分鐘，他提供美國Arrive alive所建議的火燒車轎車脫困簡化版，請大家務必熟記：

1. 立即熄火、開門開窗

如遇到火燒車應立即熄火，並靠往路邊，火燒車最怕的就是引發引擎「回火」，嚴重者可能會一路讓火直接燒往油箱，故此首要目標要立即熄火。而開門開窗主要是因如果車窗緊閉，車內的氧氣基本上幾秒鐘就消耗完了，立即開窗，可以爭取逃生機會。

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2. 拿衣物保護身體進行脫困

火燒車現場每分每秒都很寶貴，車禍的瞬間，車體各處可能瞬間產生高溫，讓你連推開車門都有困難，此時要想辦法用身上的衣物包著手進行脫困，如直接敲擊破碎車窗，或是想辦法開門。

3. 迅速離開燃燒車體維持至少30米遠

火燒車請不要圍觀！誠如上述，火燒車最常見主要分成「引擎燃燒」與「油箱燃燒」，任一燃燒點都可能延燒到另一個點產生「爆炸」，根據美國指標建議，至少要維持30米以上的距離會比較安全，避免後續爆炸可能導致的傷害。

翁醫生表示，與汽油車相比，電動車火燒車對於人體的傷害不相上下，甚至還會更嚴重些。據美國消防局統計指出，火燒車大約佔了總火災的16%左右，儘管佔比不高，這類的車禍嚴重程度仍相當高。

除了車禍導致的創傷之外，火燒車可讓局部環境瞬間達到將近攝氏1000度，若是電動車的火燒車，更需要考量到鋰電池化學液體外漏燃燒甚至可能將近1500度，再加上濃煙所造成的嗆傷，與大範圍燒燙傷也是重要致死原因。

翁醫生表示，前述3點是火燒車脫困的關鍵重點，後續才是報警、找救護車消防車來施救滅火。

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責任編輯：羅嘉欣