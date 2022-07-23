【細菌溫床】洗衣機蓋子打開還是蓋上？ 常犯錯誤步驟令洗衣機又臭又多菌

▲ 洗衣後應該打開蓋子。

洗衣機是每個家庭必備的電器，天氣炎熱出汗多，換洗衣服大增，但洗完衣服後應該打開洗衣機的蓋子還是關上？日本知名日用品牌「花王」建議，洗完衣服後若立即關閉洗衣機的蓋子以及洗滌劑入口，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機内滋生和出現異味。

不少人使用完洗衣機後，或許都會順手關上洗衣機的蓋子，避免灰塵及蚊蟲進入，而且洗滌劑入口放完洗滌劑後就不會打開，可能大家都犯了錯誤。日本早前出現梅雨季，知名日用品牌「花王」在twitter上建議，洗完衣服後若立即關閉洗衣機的蓋子，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機内滋生和出現異味，洗滌劑入口也建議打開以晾乾水分。

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此外，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈也指出，若洗衣機有烘乾功能，洗衣連烘乾功能一同使用，則用完後毋須特別打開蓋子。若家用洗衣機不具備烘衣功能，洗衣機運轉過後，內部環境潮濕，正是細菌和霉菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢不適，洗完衣服後建議應打開洗衣機的蓋子，讓洗衣機的內部水氣蒸發，以免令細菌滋生。

譚敦慈更指出，有人會為洗衣機套上防塵套，其實都是多餘的，因為洗衣機經常性使用，不用擔心灰塵。

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