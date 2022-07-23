  • 32°C
香港時間 : 2022723日 (週六) 11:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情升溫】兒科專家：確診入院小童趨增　部分新冠康復者現嚴重濕疹勸家長勿輕視

社會 10:24 2022/07/23

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

近日本港確診宗數破4,000宗，港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，近一兩周確診入院的小童增加，病床緊張，尤其在設有住宿及特別照顧學校出現密集、群體感染風險，現時3至11歲兒童只有7成多接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

關日華今日（23日）在商台節目表示，臨床觀察到有十多百分比的新冠康復兒童出現疲倦、出現記憶及認知的問題，亦有濕疹等皮膚問題，「以前從來沒有問題，但之後皮膚差得好緊要，出現好嚴重的濕疹情況」，強調家長不要當新冠肺炎等於流行性感冒。

政府專家顧問劉宇隆表示，現時本港單日確診人數、污水檢測的病毒量，及港大即時病毒繁殖率都正在向上行，疫情有機會每兩星期翻一番，估計8月單日確診個案可能會上升到約7000宗，至於會否升至單日超過1萬宗，則要看市民及政府的對策：

昨日（確診宗數）超過4000宗，之前超過3000宗，有可能去到竹君之前講，去到3800、6000、7000左右，最後去到1萬或1萬鬆啲見頂再回落，要視乎政府及市民嘅策略。

劉宇隆又指，現時長者及小童的疫苗接種率仍然不理想，有十分一的確診長者及小童要入院治療，擔心一旦出現大爆發，會對公共醫療系統做成壓力，呼籲盡快接種：

如果呢兩個群組再有爆發，10個人就有一個入醫院，對醫管局的承擔好大，尤其是沒打針的老人家死亡率達6%，即100個死6個，如果打齊3針，即跌到1%。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次
22:24 2022/07/22
【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次
【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】
22:50 2022/07/22
【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】
【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓1,700人檢測　揪14宗陽性個案佔比0.8%
今日 09:40
【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓1,700人檢測　揪14宗陽性個案佔比0.8%

你可能感興趣

【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次
22:24 2022/07/22
【第五波疫情】李家超今召政府專家會議　上任後首次
【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】
22:50 2022/07/22
【強制檢測】65處納強檢　涉日出康城領峯6座、葵涌雍雅軒1座等【附名單】
【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓1,700人檢測　揪14宗陽性個案佔比0.8%
今日 09:40
【封區檢測】深水埗白田邨麗田樓1,700人檢測　揪14宗陽性個案佔比0.8%
公立醫院 傳染病 壓力 治療 特殊學校 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
14:14 2022/07/22
【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡
【嚴重意外】工作室交代林志穎傷勢　聲明：多處受傷及骨折
18:08 2022/07/22
【嚴重意外】工作室交代林志穎傷勢　聲明：多處受傷及骨折
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩　 與兒子同車滿臉鮮血急送醫
13:46 2022/07/22
【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩　 與兒子同車滿臉鮮血急送醫