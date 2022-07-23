【疫情升溫】兒科專家：確診入院小童趨增　部分新冠康復者現嚴重濕疹勸家長勿輕視

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

近日本港確診宗數破4,000宗，港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，近一兩周確診入院的小童增加，病床緊張，尤其在設有住宿及特別照顧學校出現密集、群體感染風險，現時3至11歲兒童只有7成多接種疫苗，呼籲家長盡快安排子女接種。

關日華今日（23日）在商台節目表示，臨床觀察到有十多百分比的新冠康復兒童出現疲倦、出現記憶及認知的問題，亦有濕疹等皮膚問題，「以前從來沒有問題，但之後皮膚差得好緊要，出現好嚴重的濕疹情況」，強調家長不要當新冠肺炎等於流行性感冒。

政府專家顧問劉宇隆表示，現時本港單日確診人數、污水檢測的病毒量，及港大即時病毒繁殖率都正在向上行，疫情有機會每兩星期翻一番，估計8月單日確診個案可能會上升到約7000宗，至於會否升至單日超過1萬宗，則要看市民及政府的對策：

昨日（確診宗數）超過4000宗，之前超過3000宗，有可能去到竹君之前講，去到3800、6000、7000左右，最後去到1萬或1萬鬆啲見頂再回落，要視乎政府及市民嘅策略。

劉宇隆又指，現時長者及小童的疫苗接種率仍然不理想，有十分一的確診長者及小童要入院治療，擔心一旦出現大爆發，會對公共醫療系統做成壓力，呼籲盡快接種：

如果呢兩個群組再有爆發，10個人就有一個入醫院，對醫管局的承擔好大，尤其是沒打針的老人家死亡率達6%，即100個死6個，如果打齊3針，即跌到1%。

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記者：陳麗娜