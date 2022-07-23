【生命鬥士】畢業禮遇心肌炎女童奕彤 田北辰祝福：見證到生命強韌

立法會議員田北辰昨日應邀出席吳氏宗親總會泰伯紀念學校第30屆畢業典禮，席上遇見早前因患上心肌炎入住兒童醫院深切治療部、一度陷入昏迷的11歲「生命戰士」蕭奕彤。田北辰於其社交網站表示，奕彤上月因為心肌炎入院，短時間內情況急劇惡化，要使用心肺機。經歷幾次手術，終於慢慢回復，戰勝病魔，參加到昨日的畢業禮。祝願奕彤同所有同學，升中後都帶住勇氣，面對不同挑戰，在各個舞台繼續發光發亮，祝福其他仍在打仗的生命小鬥士，願更多希望、奇蹟發生在他們身上身上。

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田北辰又說，奕彤是一個讀書叻，又多才藝的孩子，能夠在畢業禮聽到她跟同學仔、老師一齊唱《友共情》，非常感恩，見證到生命的強韌。在最艱難時刻絕不放棄的精神，是好好的生命教育，值得任何人學習。這位女孩子不只完成小學學業，在家人、老師、朋友的支持下，亦完成生命重要一課。











現年就讀吳氏宗親總會泰伯紀念學校六年級的蕭奕彤，昨日在畢業典禮上精神狀態不俗。奕彤在6月初因心口痛及肚痛入院，證實患上心肌炎，後來情況轉差需入住兒童醫院深切治療部搶救，以人工心肺減輕心臟負荷，並接受心臟手術。奕彤姨姨在其社交平台專頁以「地上媽媽」貼文，呼籲大家為奕彤集氣。事隔一個月，奕彤姨姨在7月9日指接到醫生通知，她可以離開醫院回家了。

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責任編輯︰羅嘉欣