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【降溫大法】夏日炎炎凍飲急凍大法 一張紙巾令罐裝汽水快速變凍

健康 11:40 2022/07/23

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兩種方法可令罐裝汽水快速降溫。

夏日炎炎，外出後最想飲罐凍冰冰的汽水降溫，如果忘記將汽水放入雪櫃，常溫的汽水飲起來口感相差甚遠。不過，其實只要一張紙巾或一條毛巾，便可以快速令放入雪櫃的罐裝汽水降溫。

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若想常溫的汽水放入雪櫃後快速降溫，方法其實很簡單，只要準備一張紙巾或毛巾，將紙巾或毛巾浸濕後，將罐裝可樂包好再放入冰格，大約15分鐘後取出，汽水已經可以快速降溫。

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TVB生活節目《學是學非》曾經邀請香港浸會大學物理系助理教授黃健耀博士做實測，發現濕紙巾、濕毛巾的溫度如果不夠低，會阻礙汽水接觸冷空氣，未必能夠令飲品極速急凍，尤其是過厚的毛巾。黃博士建議，建議如果用包濕紙巾令罐裝汽水降溫的方法，建議可以先用水沖洗飲品罐身降溫，再包上透薄的濕透紙巾。

第二個方法是利用物理降溫法，先準備容器注滿水，按順序放入冰塊、鹽及罐裝汽水，再在室溫下靜置2至3分鐘便可。

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不少人實測後均表示，兩種方法都可以有效令罐裝汽水快速降溫。

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