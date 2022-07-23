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【苦盡甘來】學做生意獨力養起頭家　單親媽媽文雪兒育出學霸女兒

育兒經 12:20 2022/07/23

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文雪兒苦盡甘來。

資深演員文雪兒於《童時愛上你》中飾演雷董的老婆，雖然只有短短數分鐘，已經吸引觀眾不少眼球。人生如戲，戲如人生，年屆60的文雪兒也經歷了很多高低起伏，她離婚後獨自養起頭家，為兩個女學習努力做生意，現在兩個女已經學有所成，而且雙雙出嫁，擁有美滿婚姻，大女張筠在今年5月份時誕下兒子，而細女袁萃最近都宣布有孕，文雪兒將再次抱孫，可喜可賀！

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文雪兒16歲入行加入佳藝電視，第一套劇集《碧血劍》已經擔正做女主角，至1978年佳藝電視倒閉，她隨即加入麗的電視，備受重用，紅極一時。91年她息影結婚，婚姻維持八年就結束，與前夫離婚後，她母兼父職，撫養兩個女兒。她指，那時候要獨自肩負養家壓力，放工還要照顧女兒、煮飯，非常辛苦。

兩女學業有成

為了兩個女兒生活得更好，00年開始做美甲店生意，賺來的錢就供養兩女讀書，而兩女都不負她所望，大女張筠畢業於英國倫敦大學土木工程系碩士課程，最近大女獲得英國土木工程師協會認證，考獲英國特許工程師（Chartered Engineer（CEng）) 專業資格，成為工程師；而細女袁萃就畢業於傳理系課程，學有所成，除了她們發奮讀書外，媽媽的身教都相當重要，文雪兒在女兒面前的不放棄精神及堅強的信念，成為最好的身教：

佢讀書過程係六親不認，臨考試前成幾個月無同我食一餐飯。日日都係拎住個碗，裝啲飯菜，就走入房一邊食一邊溫書。

張筠獲頒授證書。

另外，兩女生性活潑好動，文雪兒也為她們報讀不少興趣班，如溜冰班等，雖然學費不便宜，但她負擔到都會配合。現在文雪兒已經處於半退休狀態，生意給弟弟打理，戲癮發作時就會客串演出，2005年文雪兒更覓得第二春，嫁給任職建築師的丈夫袁慧明，丈夫愛屋及烏，視兩個繼女如己出。閒時與兩女分享夫妻相處之道，文雪兒總算苦盡甘來。

 

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責任編輯︰王明芳

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