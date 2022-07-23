【霸道租客】設計師租客擅鑿地磚藏電線 業主收回單位驚見全屋「火車軌」

租客需在出租單位進行鑽牆工程，甚或挖坑鋪泥等大型裝修，必須得業主同意方能進行。然而，台灣一名業主將單位出租給一對任職室內設計的夫婦，原本滿心歡喜以為對方從事室內設計，對家居品味甚有要求，應會更加愛惜單位。詎料，當業主收回單位時，才從經紀口中得知租客擅自屋內被挖出多條電線坑貫通全屋，情況儼如小朋友玩耍的玩具火車軌道般，情況慘不忍睹。

惟業主幾經追討下，設計師租客竟霸氣回覆說，電視機更改擺位需鑽地挖坑改線「是常識」，拒絕作出任何賠償，業主最後決定提告索償，提醒其他業主要慎選房客。

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台灣一名業主於社交平台Facebook群組「爆料公社」發文，指早前將一個位於新竹的單位出租予一對任職室內設計師的夫婦，至近日收回單位後，才從經紀口中得知，租客擅自在其家中鑽地挖坑，地磚變得面目全非。

據業主上載的相片所見，涉事單位地磚被鑿開多條坑道收藏電線，坑道貫通露台側邊及飯廳客廳兩邊牆腳，而坑道面層只是鋪上石屎，沒有做任何修飾還原，嚴重影響全屋觀感。

業主指，曾詢問租客鑿地改道前，為何沒有事先通知，怎料對方竟霸氣回應指要改電視擺位，需在地上開電線坑是「常識」。

對方還態度輕鬆地說要鋪設SPC（石塑地板）還我。我要的是恢復原狀！你們能接受嗎？原本以為租給「室內設計師」會愛惜美化房子，想不到結果讓人傻眼。

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不少網民對業主的遭遇深感同情，認為租客在單位作任何動都應該事先知會業主，退出單位時亦有責任恢復原狀，建議業主向租客提告索償。但是，更多網民驚訝的是，任職室內設計師的租客竟能將單位改裝得毫無美感，質疑其職業真的從事室內設計?

即睇網民對事件有何睇法:

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責任編緝：陳珈希