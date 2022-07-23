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【閱讀文化】楊潤雄指青年閱讀可汲取知識　為未來發展做好準備

社會 12:19 2022/07/23

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府重視青年發展，正如國家主席習近平在7月1日發表重要講話中提到，要特別關心關愛青年。青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。他說，青年可透過閱讀汲取各方面知識，好好裝備為未來發展做好準備。

楊潤雄在一個公開活動致辭時稱，政府透過公共圖書館在社區積極推廣閱讀風氣，讓青年從小開始養成閱讀習慣。今年是香港公共圖書館設立踏入第60周年，特別推出推廣活動，共有超過100個現場及線上活動，鼓勵家長與子女一起參與。

他又指出，公共圖書館在今年書展場內設置了攤位，分享「館長精選60本中文電子書」，及推介電子書及電子資源等圖書館服務，呼籲市民有時間可參觀。

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責任編輯：陳麗娜

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