【曱甴出沒】港女19.9元淘寶曱甴藥餌見效 專家教殺滅蟑螂預防方法

▲ 淘寶曱甴藥餌見。

曱甴入屋殺之不盡，一名女網民在網上分享，稱在淘寶淘曱甴藥餌見效，引起網民熱議。TOPick亦綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

該名女網民在「淘寶開心share」發帖稱：

之前見到有谷友分享曱甴藥，跟住淘返來試下用， 好彩都見到效果。

從其上傳的圖片可見，地上一堆已被滅的蟑螂，效果甚好。

帖文引起網民熱議，有網民認同該曱甴藥餌見效；有網民笑言女網民家是重災區；有網民分享，「睡前放一蓋漂白水在渠口，每個星期一次便夠，櫥房抽油煙機和爐具清潔頻密些，油煙和氣味是吸引小強。」可以防蟑螂。

影片推介：

蟑螂帶有病原體可致嘔吐腹瀉

根據本港食環署資料，蟑螂排出的分泌物可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹、流眼水和打噴嚏。蟑螂體內亦帶有多種有害微生物，其身體表面則帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。因此，家中常有蟑螂是對健康的嚴重威脅。

消滅及預防蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，蟑螂繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現牠們的蹤影。如不理會，很快就會繁殖出更多蟑螂。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。不潔的環境及太多家居雜物，容易令蟑螂落地生根、後患無窮。

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣