【製毒販毒】海關搗破土瓜灣唐樓製毒工場　檢1,900萬元懷疑海洛英拘3男

▲ （海關直播截圖）

海關日前在土瓜灣一個唐樓單位，搗破一個製毒工場，檢獲黑市約值1,900萬元的懷疑海洛英，拘捕3男。

海關稱，本周四（21日）於土瓜灣進行反毒品行動期間，截查一名可疑男子，再帶他到區內一個唐樓單位搜查，在單位內發現約20公斤海洛英粉末，一批製毒及包裝工具，相信毒販會用模具，將海洛英粉末壓成海洛英磚，包裝成外地常見的高純度海洛英出售，以提高利潤。

海關其後在單位內發現大量易燃及高腐蝕性液體，相信工場亦會製作其他類型毒品；除了街上截獲的男子外，海關亦在單位內拘捕另外兩名男子，3人年齡介乎55至66歲，分別報稱無業及地盤散工。各人被控製毒及販毒，海關指會繼續調查毒品來源、銷售地點及有沒有其他人涉案。

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記者：陳麗娜