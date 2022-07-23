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【罕見意外】2歲半男童嬉水池玩耍被切斷手指　涉事小孩及家長極速逃離

親子 14:08 2022/07/23

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見到都覺得心痛！

小朋友活潑好動，年紀小沒有危險意識，所以家長更要時刻看顧，日前網絡上就傳出駭人意外，事發在台灣新竹一個遊樂場嬉水池，一名2歲半的陳姓男童，在嬉水池中玩耍時，被另一孩童誤用園區器材割斷手指！

最新影片推介:

綜合台灣傳媒報道，當天陳爸爸和媽媽帶着2歲半的兒子和6個月大的女兒在遊樂區的嬉水池玩耍，夫婦兩人分工看顧兩個孩子，爸爸就跟兒子去嬉水池玩耍，而媽媽就看顧女兒。爸爸轉身放下東西短短幾秒間，突然聽到兒子的慘叫聲，一看就驚見兒子的無名指少了一指節，並不繼流出鮮血，爸爸即刻按壓兒子的傷口，並在水中找尋斷指，而其他家長都加入尋指行動，然後將男童送到醫院。

後來有目擊家長稱，男童是被園區另一小孩，用器材意外切斷手指，不過當時涉事的小朋友家長不但沒有上前查看男童傷勢，反而極速帶孩子逃離現場，疑似是想逃避罪責。受傷男童的媽媽指，最令人生氣的是對方逃避的態度，現時除了在網上尋求熱心網民提供證據外，亦到報警備案。

 

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責任編輯︰王明芳

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