【國際航運中心】林世雄料稅務寬減能鞏固地位　為航運業提供在港營運經濟誘因

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（梁偉榮攝）

運輸及物流局局長林世雄表示，現時全球貨運量超過8成循水路運輸，對水運的需求相信會繼續帶動對高增值海運服務的需求。為鞏固香港國際航運中心地位，當局已進一步向相關持分者提供稅務寬減，正積極向外宣傳該新優惠稅制。

隨著全球經濟重心東移，亞洲擁有全球超過一半的商船數目，當局預期海運服務需求會在亞洲急速增長。為鞏固香港國際航運中心地位及可持續的經濟發展，林世雄今日（23日）在網誌稱，一直銳意推動香港的海運服務業向高增值方向發展；今年已進一步向船舶代理商、船舶管理商和船舶經紀商，提供利得稅半稅優惠，即稅率為8.25%。

《2022年稅務（修訂）（與航運有關的某些活動的稅務寬減）條例》已於昨日（22日）刊憲，相關的稅務寬減適用於這些航運業商業主導人在2022年4月1日或之後收取或獲累算的款項。林世雄相信，新措施能為他們提供在港營運的經濟誘因，亦能帶動其他海運服務需求，有利壯大本港的船務業務和海運業群，提升香港作為國際海運中心的地位。新措施詳情可參閱網站。

林世雄指，計劃聯同香港海運港口局成員、投資推廣署，透過與業界進行推廣及簡介，宣傳局方新優惠稅制。他又表示，會善用香港海運港口局海外及內地訪問和參展的機會，以及在各項區域和國際海事活動和會議，向相關的海事機構和航運公司推廣新的稅務優惠措施。

另外，由香港海運港口局主辦的第六屆「香港海運週」將於2022年11月20至26日以線上線下混合模式舉行，推廣香港作為經營海運業務的首選地。

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記者：陳麗娜