【疾病先兆】研究指濕水皮膚起皺可窺探健康 兩手皺紋不對稱或是柏金遜症早期迹象

▲ 牛皮癬和白蝕等皮膚病患者，手指腳趾需要更長的時間才能形成皺紋。

大家都試過，游水、浸浴或浸溫泉一段時間，手指紋的表皮會呈現皮膚隆起褶皺。這種變化我們都很熟悉，但有無再思考，此情況只有手指和腳趾的皮膚會起皺，其他部位卻不會如此？

英國廣播公司BBC引述不同專家的研究，揭示濕水手指皮膚起皺的因由，想不到竟可從中窺探自身的健康狀況。

原來這幾十年來，科學家們一直在思考和研究這種由水引起的指尖和腳趾皮膚皺紋。研究人員指在溫水中攝氏40度被認為是最理想的溫度，大約需要三分半鐘，指尖或腳指皮膚會開始起皺，而在攝氏20度的較低溫度下，則可能需時10分鐘。不過大多數研究發現，大約30分鐘的浸泡時間才能達到最大皺紋。

指尖起皺通常被認為是一種被動反應，當水通過滲透作用流入細胞時，上層皮膚腫脹。但早在1935年，科學家們就懷疑這個過程遠不止於此。

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正中神經斷裂 手指無皺紋

有醫生研究受過傷、正中神經斷裂的病人，發現他們的手指沒有皺紋。正中神經是貫穿手臂到手部的主要神經之一，它有許多作用，其中之一就是幫助控制交感神經活動，如出汗和血管收縮，於是提出水引起的指尖皺紋，實際上是由神經系統所控制。為證明這一論點，於70年代時，有學者進行了一項簡單的床邊測試（Bedside Test，指在病床邊進行的簡單測試），將測試病人的手浸泡在水中，作為評估神經損傷是否會影響無意識過程如血液流動的調節。

2003年，新加坡國立大學神經學家Einar Wilder Smith和研究團隊，量度了測試者浸泡在水中的血液循環情況。他們發現，當測試者指尖的皮膚開始起皺時，手指的血液流量會顯著下降。而且，之後在另一組健康參與者的手指上塗上一種局部麻醉藥膏，使血管暫時收縮，發現這種藥膏產生的皺紋水平與浸泡在水中相似。

手指浸水後的生理變化

英國曼徹斯特城市大學神經學家和心理學家Nick Davis也對指尖皺紋進行了研究，指手指浸水一段時間，指尖變得蒼白，這是因為血液供應從表面被收縮了。而且過程中，手指上的汗管會打開，讓水進入，這導致皮膚中的鹽份失衡。這種鹽份的變化會觸發手指神經纖維興奮，導致汗管周圍的血管收縮。這反過來又會導致指尖肌肉部分的皮膚向下拉，扭曲成皺紋。皺紋的模式取決於最外層皮膚，即表皮與下面幾層皮膚。

Nick Davis更進一步，在2020年參觀倫敦科學博物館的500名自願參加者幫助下，測量了他們抓着一個塑膠物件所需的力量。結果不出所料，手乾燥、沒有皺紋的人比手濕的人需要的力量更少，抓力更好；但當他們把手放在水中浸泡幾分鐘，讓手起皺時，握力也會隨之下降。結果說明了皺紋增加了手指和物體之間的摩擦力。

還有一個有趣之處，指尖的褶皺在鹽水中不那麼明顯，比在淡水中需要更長的時間，這可能是因為在鹽水中，皮膚和周圍環境之間的鹽份度較低，所以觸發神經纖維的鹽份失衡沒那麼劇烈。

健康信息見端倪

男女構造各異，也可從濕水手指皮膚上可見一斑，女性需要比男性更長的時間指尖才會出現皺紋。而且這情況，也揭示了健康的關鍵信息。例如，患有牛皮癬和白癜風（即白蝕）等皮膚病人需要更長的時間才能形成皺紋；囊性纖維化患者的手掌和手指會出現過度的皺紋，甚至在疾病的遺傳攜帶者身上也會發現這一點；二型糖尿病患者把手放在水裏的時候，皮膚皺紋會明顯減少。患有心衰竭的人身上也發現了皺紋減少的現象，這可能是由於他們的心血管系統控制受到了一些干擾，出現異常。

盡管浸泡的時間相同，手指出現不對稱的皺紋，即一隻手的皺紋比另一隻少，可能被認為是柏金遜症的早期迹象，因為這表示身體一側的交感神經系統功能不正常。

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