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【倪匡逝世】沈西城難忘與故友相處點滴　透露倪匡是好爸爸、好老公

社會 19:48 2022/07/23

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沈西城於書展出席追念好友倪匡的講座。（陳永康攝）

香港著名作家倪匡於7月3日離世，享年87歲。今年的書展除了其作品深受書迷歡迎外，有關倪匡的講座也吸引不少市民，包括今日（23日）書展有「追念倪匡傳奇一六七十年代香港文壇盛況」的講座，倪屆生前好友、著名作家沈西城也有分享憶亡友的感受，沈西城表示夜深人靜時刻追憶和倪匡度過的難忘時光，形容倪匡是人生在世不可多得的兄弟。

講座吸引不少書迷參加，沈西城形容多年好友—倪匡是「外星人」，脾氣火爆的他經常可以把歪理變成真理，問及倪匡為什麼不繼續寫作，倪匡開玩笑說以前有外星人附身到自己身上，現在外星人走了，他寫作的配額也用完了。

沈西城表示他與倪匡相識52年，而交往最頻繁的是1978-1992這十幾年，也是倪匡創作最興旺、生活最多姿多彩的階段。

他透露晚年的倪匡是好爸爸好老公，回憶起和倪匡相處的點滴，他說：「前塵往事，歷歷在目，真情流露。」他表示親眼目睹他的智慧、寫作功夫，明白了倪匡的魅力不單是來自他的作品，還源於他的氣質、行為。

沈西城表示紀念倪匡最好的方法就是推薦他的小說，他認為寫的最好的衛斯理小說系列就是—《尋夢》，沈西城認為如把這本書翻譯成英文小說，定將會成為暢銷書。

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沈西城於書展出席追念好友倪匡的講座。（陳永康攝）

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實習記者：何彤茜

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