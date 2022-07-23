【DSE狀元】從8個狀元訪問看到新希望 曾智華：他們對服務香港有熱誠理想

▲ 伊利沙伯超級狀元謝承臻。

前日，我肥碌不停睇電視新聞，點解？因睇一次開心一次，陣陣快樂感覺湧現也！

先講講小弟的Fan Page「Luke Sir曾智華」，已累積到八萬六追蹤者。我開宗明義—No Haters。即是不歡迎只會窒人罵人串人，心中充滿嫉妒憎恨，腦裏充滿負能量者加入。

點解？因若你的世界，只有黑暗面的話，對唔住，小弟並非你同路人，麻煩另覓「世界末日群組」日日互相發洩。

人人知道世界絕不會是個童話般的「玫瑰園」（Rose Garden），當然充滿美與醜、正與邪、善與惡。但若你眼中只有醜、邪及惡，即心態出問題，因側埋一邊唔平衡也。

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我看到的世界，無論在甚麼日子，總有黑暗面與光明面。所以，很難與Haters有甚麼任何溝通，也無乜興趣交往。

不過，大家有自由。你有你日日在網上發洩，我有我繼續尋找人生中的陽光。

呢呢，前日又中，正是見到8個DSE狀元接受記者訪問，說話大方得體有教養，更難得，對服務香港，有一份熱誠、一份理想。

個個都知，口號是香港「由亂入治」，但同時，也是「百廢待舉」，很多事情，要重新建立！選擇離開的，當然可以；選擇留低的，作為香港人，也應知這裏是自己地方，不參與建設也不應破壞（無論你有甚麼政治信念！）。

最喜歡狀元仔謝承臻的說話：「很喜歡香港文化，這是我成長的地方，雖然有很多令人不開心的事，但作為一分子，我有責任改變她。」

大家同路人，互勉！

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