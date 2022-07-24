【皮膚癌】鼻樑現黑點以為老人斑激光不果 港婦從不塗防曬確診早期皮膚癌

▲ 皮膚上出現異常黑點，要慎防是皮膚癌。

本港最近氣溫持續攀升，紫外線指數持續爆燈!皮膚長時間暴露在猛烈陽光下，會大幅增加罹患皮膚癌的風險。假如臉上突然出現不癢不痛的黑點，隨時是皮膚癌殺到埋身。本港一名六旬婦人，早前發現鼻樑突現不癢不痛的芝麻黑點，起初以為是老人斑，接受激光療程成功擊退黑點後便沒有理會。怎料半年內同一位置重現黑點，色澤和大小均比之前嚴重，她到醫院接受活體組織檢查後，迅即確診為早期皮膚癌，需即時安排接受切除手術。

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皮膚癌康復者黃太接受TOPick訪問時，講述當年罹患皮膚症的經過。她說，本身是一名家庭主婦，平時主要湊孫為樂，甚少長時間在戶外逗留，因此沒有塗拭防曬習慣。怎料，鼻樑7年前突然出現芝麻般大小的黑點，摸上去軟身、不痕不痛。起初以為是暗瘡，曾嘗試用手擠壓，但係只是流了一會兒血便無事。

點知兩年之後，粒黑點變到好似手指尾指甲咁大，個人覺得外觀唔好睇，所以去睇咗睇專科。醫生仲幫我做激光，個黑點即刻無咗，我更加認定嗰粒係老人斑。

黃太驚訝說，沒料到做完激光療程不足半年，鼻樑同一位置又再出現黑點。這次黑點的範圍變得更大，色澤亦更加深色，故前往衛生署轄下的診所接受診治。醫生檢查後發現其黑點的分布不規則和不均勻，懷疑她患有皮膚癌，即時安排她接受檢查，並確診為早期皮膚癌，需要接受切除手術。至今已踏入術後第五年，黃太仍然有每年接受定期覆診檢查。

醫生話非戶外工作者患上皮膚癌嘅個案比較罕有，我睇返我嘅家族史，發現我同爸爸、兩位哥哥嘅皮膚比較黝黑，所以估計係呢個原因中招。其實我本身以為自己死硬，好彩真係發現得早。我而家每次出街都會做足防禦措施，例如搽足防曬、隨身帶定把遮遮陽光等，她呼籲市民如果發現身上突然有黑點，應該即時搵醫生檢查。

根據「香港癌症基金會」資料顯示，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，皮膚出現墨痣是早期徵狀之一，大部分墨痣對身體無害。當癦、痣或斑點開始出現形狀、大小或顏色等不尋常的變化，而且持續數周仍未恢復，市民便要提高警覺，有可能是皮膚癌。



皮膚科專科醫生史泰祖曾在訪問時，指皮膚癌可分為3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中以基底細胞癌最為常見。患者以皮膚白晢的人士居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，較易受紫外光破壞。礙於紫外線的破壞性會持續積聚，因此超過30歲的人士、需長時間在烈日下工作的人士屬於高危一族。

基底細胞癌發病初期，可能以一粒痣嘅形式出現，通常喺臉、心口﹑背脊或頸等外露皮膚出現。一般深色點﹑有少許潰爛﹑唔會「埋口」，也有可能會泛紅，表面凹凸不平，甚至有微絲血管出現。

史泰祖補充說，基底細胞癌是最易治療的一種，且不會擴散，因此致命率低。一般採用手術﹑冷凍﹑激光或電療便可切除腫瘤 ，但也有一定的復發機會。根據外國數據顯示，患者在完成切除手術後，5年內有一半機會復發。他建議市民日常出外時，應塗上30度的防曬用品。假如陽光太過猛烈，便應使用超過40度的防曬用品，又或者帶備帽子﹑可對抗UV的雨傘等遮擋陽光。

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記者：趙婉嫻