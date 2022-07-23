【第五波疫情】今增4,265宗確診個案　再多7人死亡涉91歲女院內感染者【不斷更新】

▲ （黃建輝攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（23日）下午出席疫情記者會。

今日新增4265宗確診個案，包括4034宗本地個案、231宗輸入個案，另錄7宗離世個案。

【16:46】

李立業指，今日死亡個案中，有一名91歲女死者，先經伊利沙伯醫院急症室入院，隨後轉到佛教醫院，7月3日入院，同月16日確診，相信是院內感染；強調病因非新冠肺炎，而是急性腦出血。

18個月女童，因發燒、心跳快入院，隨後情況惡化，7月22日病情已穩定。兒科隔離病房使用率為48％，整體深切治療部使用率為50%。

【16:43】

連續3日確診個案維持4,000宗，張竹君表示，現時個案正緩慢上升，速度不及今年2至3月般快，但兩個多星期有「翻一番」的情況，擔心醫管局負荷量增加，希望市民遵守防疫措施，盡早打種疫苗及打齊3針。

當局沒有發現感染變種病毒的個案與其他個案有大的差別，只有傳染性較高，因此相關確診者的隔離安排與他人一樣分流、分層。

【16:41】

本港錄得的懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株個案，佔2.5%；懷疑或確定BA.4/5變異病毒株，佔1.4%。

【16:38】新增2間院舍現確診個案、3間學校個別班別須停課

新增2間院舍出現確診個案，涉及長沙灣澤群護老中心、仁愛護老院有限公司。

今日有3間學校部分班別需要停課一周，涉及九龍皇仁書院，過去2天累計3宗個案；東華三院馮黃鳳亭中學（沙田）4D班26學生，過去一周有3宗個案；觀塘中華傳道會基石幼稚園K2低容班累計有2宗確診。

【16:31】再多7宗死亡個案

其中64歲在家離世的死者，打了2針科興，家住西貢，患腦退化、哮喘，身體狀況久佳。7月6日數名家人確診，死者7月7日快測陽性，原打算8日前往指定診所求醫，但在家暈倒，其後不治，法醫判斷死因可能與新冠肺炎有關。

有4名死者從公立醫院離世，均不是來自院舍，年齡介乎89至91歲，2人打2針，1人打3針，1人沒打針。公眾殮戶有2宗死亡個案呈報，分別是93歲女性，64歲女性，因在家暈倒送院後不治，檢測後確診。

有4名死者於昨日或前晚離世，其中91歲女沒打針，有冠心病等長期病，7月11月因腰病、小便困難入伊利沙伯醫院，是密切接觸者，病情緩和後，7月15日轉到北大嶼山醫院，其後氣促，用藥後病情未見好轉，7月21日晚過身。

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記者：陳麗娜