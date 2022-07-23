【有個閨密叫祖藍】自認異性朋友多　李亞男向王祖藍訂下「三不規條」

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉出山主持《獎門人》，而TVB首席創意官王祖藍任《聲生不息》司儀後，主持全新綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，將於本月31日（周日）起在翡翠台播出。

祖藍為《閨密》可謂碌盡人情卡，先後請來老友、知心朋友及新認識的啱傾好友雲集新節目，且覆蓋年齡層甚廣，最年青有近日憑《聲生不息》人氣急升的炎明熹（Gigi），最資深代表則是與祖藍同走搞笑路線的苑瓊丹。

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與8位女嘉賓玩遊戲

據TVB近日釋出的官方預告片，《閨密》另外的6位嘉賓為蔡少芬、胡杏兒、薛凱琪、容祖兒、楊千嬅及陳松伶。8位女嘉賓各因不同原因與祖藍成為「閨密」，眾人之間的共通點 ，則是與祖藍一樣「夠晒無聊」，小小事都可以玩到不亦樂乎。

為讓8位嘉賓傾得盡興、玩得過癮，祖藍刻意將拍攝日程安排得「有咁忙得咁忙」，每集嘉賓除要完成指定的「閨密任務」，更要按節目組及祖藍「心情」額外被加碼其他小遊戲，當中有小學雞級別的、「互相傷害」Mode、「真情」Mode、烹飪鬥室及時光倒流情景題等，務求讓觀眾及嘉賓每一刻都有驚喜。

祖藍受訪時笑言：「拍呢個節目真係好忙，都辛苦節目組度咗咁多嘢出嚟。最搞笑係，每個上完嚟嘅嘉賓，都同我投訴話：『乜唔係上嚟傾偈架咋咩？點解忙得咁緊要架？好攰呀！』」

李亞男先發制人

談到宣傳片中與女嘉賓有不少親密接觸怕否激嬲太太李亞男，祖藍聞言笑笑口謂：「我老婆識咗我咁耐，都知我真係有唔少異性好友，但佢相信我係清白嘅。

他續指：「不過佢為咗安心起見，都喺節目一開始透過節目組同我約法三章，仲訂埋『三不規條』，係咩就唔講住，大家睇第一集就知架喇，亞男同我囡囡都會周不時喺節目『客串』。」

蔡少芬嬲祖藍

祖藍又謂，拍攝過程最讓他驚喜的，是有些「閨密」的心事，也是透過這個節目才知曉：「好似第一集嘉賓蔡少芬咁，原來佢嬲過我嘅，但我當時真係完全唔知，我事後聽番都覺得自己好過份。」

他並透露由於節目拍攝期間撞正內地爆疫情，故邀約嘉賓及拍攝過程不無阻滯，幸好節目最終能順利完成，並希望能為觀眾帶來歡樂。

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