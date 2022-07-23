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《闔家辣》票房衝破1700萬元　ERROR自封彩蛋界KOL

娛樂 16:20 2022/07/23

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《闔家辣》

呂爵安（Edan）主演劇集《I SWIM》昨晚（7月22日）大結局，此外同期還有主演的電影《闔家辣》上映。

由Edan，鄭中基、梁詠琪（Gigi）及吳君如主演的電影《闔家辣》本為賀歲片，但因之前第五波疫情大爆發封戲院，影片延期上映。截止今天（7月23日），《闔家辣》上映進入第二周，累積票房衝破1700萬元。

與鵬哥合作感高興

影片加插「彩蛋」，請來多位嘉賓客串演出，當中包括試咪大王盧海鵬，人氣極盛的ERROR三子193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）及保錡（吳保錡），還有網紅蘇致豪及許賢等。

首次為賀歲片演出的ERROR表現異常興奮，談到是次與鵬哥合作的感受，193笑言：「高興與鵬哥合作，聽說他講粗口比我們厲害，他沒有『試咪』，我們有點不開心及失望。」

ERROR客串演出

保錡笑稱：「我們身為專業茄哩啡，很享受做每一套戲的彩蛋，希望2022年每一套戲都找我們客串2、3分鐘。阿Dee角色比較多，我們可以客串其他臨時角色。我上幾次所演的角色都要死，今次可以做笑蛋但不用死，活生生地生存下去。」

193為保錡補充說：「我們不單止是ViuTV洪天明，其實我們是電影界洪天明，每一套戲都可以客串。最開心是不用看劇本，全部都是爆肚，我們是比較運用腦筋的演員，要記對白並非我們擅長的事。香港所有電影都要找我們客串，如果不找我們的實在不算是電影。」

此外，肥仔形容他們是彩蛋界KOL。

最新影片推介：曾業喬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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