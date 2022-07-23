【預防中暑】天文台料未來8日天氣持續酷熱 中醫教1招快速判斷中暑

▲ 天文台預料未來8日天氣持續酷熱。

近日天氣酷熱，天文台今日（23日）表示，未來8天天氣持續酷熱，最高氣溫達33度或以上，提醒市民補充足夠水分；如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

夏日炎炎要預防中暑，如何可以自我判斷中暑？台灣的中醫師周宗翰教一招一秒自我判斷，只要用大拇指、食指在兩眼間的印堂，即「眉心的位置輕輕快速一捏，若出現紅紅的一條線，就代表有中暑現象。

周宗翰也提醒，中暑的症狀還包括頭暈目眩、肩頸僵硬、疲倦、四肢痠軟、喝再多水也無法解渴和心悸等，呼籲市民也自己多加留意。

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熱衰竭的徵狀拆解

人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況。

熱衰竭的徵狀包括頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等。當體溫升至攝氏41度或以上時，患者更會出現全身痙攣或昏迷等現象，稱為中暑。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。小童、長者、長期病如心臟病或高血壓患者，和過胖人士均較易中暑。

衞生防護中心也提醒市民採取預防措施預防中暑，具體措施如下：

穿着淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱。



帶備並補充足夠的水，以防脫水。



避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，因這些飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。



避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞都會額外消耗體力。



最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。



在室內活動時，應儘量打開窗戶及以風扇或空氣調節系統保持室內通爽涼快，避免在潮濕悶熱的環境下進行劇烈運動。



調整工作安排，在較涼快的時段工作。如必須在炎熱環境下工作，儘可能在工作地點加設遮蔭，配以循序漸進的工作速度，並於定時在涼快處休息，讓體力回復。



不應留在停泊的汽車內。



進行活動時若感不適，應立刻停止，並儘快求診。

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責任編輯：羅嘉欣