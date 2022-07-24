【預防中暑】天熱飲含咖啡因飲品可增中暑風險 日男咖啡當水冷氣房中暑昏迷

▲ 天文台預料未來8日持續高溫。

天氣極度炎熱，天文台預料未來8日都會持續高溫，香港各區進入高溫狀態，若不做好預防措施，隨時都會中暑。不少人以為飲用含有咖啡因的飲品，例如奶茶、咖啡等可以補充水分，但這些含有咖啡因的飲品，反而會增加水份經泌尿系統流失的速度，增加中暑的風險。

飲用咖啡因增加中暑風險的個案，曾經在日本發生過。日本電視台綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》去年播放的夏日特輯中，重現一宗真實的中暑個案，一名從事業務的男子把咖啡當水喝，結果在冷氣房裡因中暑而昏迷。

醫生在節目中解釋，很多人以為在有冷氣的室內工作不會中暑，但由於很多打工仔沒有吃早餐的習慣，導致身體缺少所需的鹽分和礦物質，當體內水分不足時也會出現脫水的症狀。

日本專門研究中暑症狀的下村曉醫生表示，含有大量咖啡因的飲品，包括咖啡、紅茶、綠茶外，不適合用於補充水分。此外，具有利尿效果的酒精也不適合，加上夏天氣溫高，排尿時也容易流失鈉和礦物質，而有中暑的風險。

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熱衰竭和中暑症狀拆解

中暑前期會經過一個叫「熱衰竭」階段，當事人仍然清醒，但如處理不及，就會變為中暑。所謂熱衰竭，即是身體缺水，人在炎熱環境中，由於大量出汗，身體流失大量水份及鹽份，影響心臟及血管功能。熱衰竭主要徵狀如下：

體溫偏高、大量出汗



面色蒼白、不適作嘔



脈搏速而微弱、血壓下降



呼吸快而淺



虛弱頭暈、神志不清

當發生熱衰竭時，建議以下3招處理：第一招是補水：補充水份（電解質飲料更好），但飲用量要逐小補充，不宜心急。第二招是降溫：如患者清醒，把患者移到清涼通爽又安全的位置，盡量平躺休息，可適量脫去衣服，給患者扇涼或用濕毛巾敷後頸位置以助身體降溫。



如果患者昏厥，為減低嘔吐物反流食道導致窒息，宜把患者轉身至復原臥式，同時盡速把患者送院治療。

▲ 把身轉至復原臥式，可以幫助呼吸，避免窒息。（相片來源：經濟日報）



中暑的徵狀

長時期處於酷熱的環境中，會損壞中樞神經系統控制體溫的功能，此時稱為中暑，徵狀如下：

患者逐漸減少或停止出汗



皮膚變得乾燥、炙熱



脈搏急速及微弱、呼吸逐漸加快



暈眩、神智混亂甚至不省人事、痙攣亦可能發生



體溫可高達攝氏 41 度

當有人中暑時，要保持鎮定，除了等候救援外，你也可以出一分力。根據勞工處職業安全及健康部的資料，中暑患者的身邊人士有幾件事可以做：

盡速將患者移離高溫場所，在陰涼處休息或平臥，並可將雙腳提高，以增加腦部的血液供應。



若患者清醒，應補充含鹽份的飲料。



若患者昏迷不醒，應盡快召喚救護車，送院治療。



在等候救援期間，應替患者脫除外衣及其他束縛物，並搧風以減低溫度。

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責任編輯：羅嘉欣